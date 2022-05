L'eroica resistenza del soldato ucraino, da solo in trincea contro i russi: il video degli ultimi momenti

Un video diffuso via Telegram mostra gli ultimi, disperati, momenti di un soldato ucraino e la sua eroica resistenza all'offensiva russa. Nel filmato, ripreso da un drone a Novotoshkivske nel Lugansk, si vede un gruppo di militari ucraini messi alle strette in una trincea da un gruppo di separatisti filo-russi. I difensori del Donbass vengono sbaragliati e ne rimane solo uno. Quest'ultimo, anziché arrendersi, continua a rispondere colpo su colpo. I miliziani filo-russi gli tirano una granata e lui la rilancia ai nemici.

Alla fine i separatisti prendono il sopravvento. Il miliare ucraino viene colpito da una prima granata, ma pur restando ferito continua a combattere. Alla fine del filmato un'altra esplosione coinvolge il protagonista della vicenda, ormai avvolto da una densa nuvola di fumo nero. La sua identità non è stata resa nota ma, verosimilmente, quelli ripresi nel video sono stati gli ultimi istanti della sua vita.

Ukrainian soldier’s final heroic stand against Russian troops in trench



Extraordinary drone footage shows troops desperately holding off the enemy's advance with fighting compared to the First World War



Thread 🧵⬇️https://t.co/VswcIYItqo

— Telegraph World News (@TelegraphWorld) May 30, 2022