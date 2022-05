Soldato russo a processo per stupro in guerra: «Uccise il marito e violentò una donna». Chi è il primo militare a finire in tribunale

Stupri in Ucraina. Il primo caso di violenza nelle guerra è stato portato in tribunale. Ad annunciarlo la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova, su Twitter. A sedere sul banco degli imputati è Mikhail Romanov.

Bimbo stuprato e ucciso a un anno da soldati russi malati: l'accusa del Ministero della Difesa ucraino

Si tratta di un militare del 239esimo Reggimento della 90esima Divisione corazzata della Guardia Vitebsk-Novgorod delle Forze armate russe. L'uomo «sarà processato per il presunto omicidio del marito e per violenza sessuale di gruppo contro sua moglie», ha spiegato Venediktova.

The first case of rape during the war was sent to court. Mikhail Romanov, a serviceman of the 239th Regiment of the 90th Guards Tank Vitebsk-Novgorod Division of the Russian Armed Forces, will be tried for the alleged murder of husband and gang sexual violence against his wife. pic.twitter.com/u9qCEBPfn6

— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) May 30, 2022