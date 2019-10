mortaio lanciati dalla Kiziltepe, nel sudest della Ankara. La Turchia è impegnata dal 9 ottobre nella sua terza operazione militare nel nord della Siria dal 2016.



Secondo quanto denunciato ieri dal presidente turco Sarebbe di almeno due morti e 11 feriti il bilancio di un nuovo attacco con colpi dilanciati dalla Siria contro il territorio turco. A riferire il bilancio è il sito del giornale filogovernativo Sabah, che attribuisce l'attacco contro il distretto di, nel sudest della Turchia , ai miliziani curdi siriani delle Ypg, considerati «terroristi» dal governo di. La Turchia è impegnata dal 9 ottobre nella sua terza operazione militare nel nord della Siria dal 2016.Secondo quanto denunciato ieri dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan , più di 700 colpi di mortaio lanciati dal territorio siriano hanno colpito in questi giorni le province della Turchia con un bilancio di 18 civili uccisi e quasi 200 feriti.

Secondo l'agenzia ufficiale Anadolu, le vittime sono tutti «civili». Le ultime notizie parlano di 12 feriti. Il distretto di Kiziltepe si trova nella provincia di Mardin, dove già nei giorni scorsi le autorità locali hanno denunciato attacchi con colpi di mortaio.

A Manbij neutralizzati 15 combattenti curdi. La Turchia sostiene di aver a sua volta «neutralizzato» in scontri nell'area 15 combattenti nemici, nell'assalto alla zona di Manbiji, dove un soldato turco è rimasto ucciso. Alle porte di Manbij sono giunte nelle scorse anche le forze di Bashar al Assad, dopo l'intesa con i curdi per contrastare l'attacco di Ankara e delle milizie arabe sue alleate. Non risulta al momento alcun confronto diretto tra gli eserciti di Ankara e Damasco.

Un soldato turco è morto e altri otto sono rimasti feriti in attacchi con colpi di mortaio nella regione di Manbij, nel nord della Siria, dove da mercoledì scorso è in atto l'offensiva militare turca. Lo riferisce il sito del quotidiano filogovernativo turco Sabah che cita il ministero della Difesa di Ankara attribuisce l'attacco ai miliziani curdi siriani delle Ypg, considerati «terroristi» dal governo turco.

Erdogan, ci manderemo 1 milione di rifugiati. «In una prima fase riporteremo a casa un milione di rifugiati siriani, in una seconda tappa 2 milioni di rifugiati» nella zona di sicurezza che stiamo creando con l'offensiva contro i curdi nel nord-est della «In una prima fase riporteremo a casa un milione di rifugiati siriani, in una seconda tappa 2 milioni di» nella zona di sicurezza che stiamo creando con l'offensiva contro i curdi nel nord-est della Siria . Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Ad oggi abbiamo liberato dall'occupazione terrorista separatista un'area di quasi mille chilometri quadrati» nel nord-est della Siria. Ha detto il presidente turco facendo il punto sull'operazione militare

nel corso di un intervento a Baku, in Azerbaijan. Erdogan, riporta l'agenzia di stampa Anadolù, ha ribadito che l'operazione andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi.

Quel che sta accadendo in Siria, l’offensiva turca, la negazione dei diritti delle popolazioni locali e del popolo curdo, le morti di civili: tutto questo è inaccettabile e non possiamo voltarci dall’altra parte. ➡️ https://t.co/OhaUZ6B4Gy — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 10 ottobre 2019



275 mila curdi sfollati nel nord-est. L'offensiva militare turca in corso nel nord-est della Siria ha provocato finora oltre 275.000 sfollati. Lo ha annunciato oggi l'Amministrazione autonoma del Rojava. Secondo una nota, tra gli sfollati vi sono 70.000 minori, costretti a lasciare diverse aree delle province settentrionali di Hasakeh e Raqqa a seguito della campagna militare turca iniziata il 9 ottobre contro le zone controllate dai curdi in Siria settentrionale e nord-orientale. Molti sfollati dormono per le strade o nelle scuole a causa della mancanza di assistenza umanitaria visto che la maggior parte delle organizzazioni internazionali ha interrotto le proprie attività in questa regione. Le autorità del Rojava fanno appello alle Nazioni Unite, alla Lega Araba e all'Unione europea perché intervengano immediatamente per fornire assistenza medica e supporto logistico per prevenire l'inasprimento della crisi umanitaria.

