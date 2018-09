Seppellisce i pazienti, l'insolita terapia di uno psicologo ucraino: «Li fa sentire vivi»

di Giampiero Valenza

Seppellisce vivi i suoi pazienti in bare sotterrate nel bosco. È questo il trattamento proposto dalloucrainoe che ha un unico obiettivo: farli sentire vivi. Il metodo alquanto insolito è stato scoperto qualche tempo fa, quando in un villaggio vicino alla capitale, Kiev, un contadino ha trovato tra gli alberi 12 bare vuote e una dozzina di fosse appena scavate.La prima cosa che ha fatto è stato chiamare la polizia: le indagini hanno portato a Zhelvetro che ha risposto loro come fosse parte di un trattamento psicologico per cercare di far sentire vivi i suoi pazienti, che una volta sotto terra riescono a respirare grazie a un lungo tubo che spunta dal terreno. E con la polizia come è andata a finire? Una stretta di mano e arrivederci: i suoi pazienti, infatti, vengono seppelliti volontariamente e Zhelvetro di fatto non commette alcun reato.