Scompare da casa a 14 anni: dopo cinque anni di silenzio la madre riceve una lettera

di Federica Macagnone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando scomparve dalla sua casa di Southport, in Florida, aveva appena 14 anni: lasciò solo una lettera di tre pagine per dire ai suoi di non preoccuparsi perché sarebbe andata in un posto sicuro e che forse sarebbe tornata dopo aver compiuto 18 anni, ma che ora doveva andare. Da quel momento in poi di Emily Wynell Paul più nessuna notizia, nonostante ricerche a tappeto e appelli lanciati ovunque: per la sua famiglia cinque anni d'inferno, vissuti tra la speranza che davvero Emily fosse andata in un posto sicuro e l'angoscia di pensarla vittima di un rapimento o di un omicidio, tra l'illusione che al suo 18° compleanno sarebbe magicamente apparsa sulla porta di casa e la delusione di vedere che anche quella data era passata invano.Poi, proprio mentre le speranze di rivederla viva si affievolivano sempre più, poche settimane fa, come un lampo che squarcia il cielo, alla madre Pam Massimiani è arrivata quella lettera con cui Emily rassicurava tutti dicendo: «State tranquilli, sto bene: e sto bene dove sto». Una notizia bomba confermata dalla polizia, davanti alla quale Emily si è presentata martedì scorso, dietro sollecitazione degli agenti, per dare la prova di essere proprio lei la mittente del messaggio. «Ha dichiarato che era al sicuro - hanno detto le autorità - che aveva un sistema di supporto ed era felice dov'era. Sembrava in buona salute, era arrivata alla stazione di polizia da sola e da sola se n'è andata».La gioia di sapere che la figlia era viva, però, per Pam è stata annacquata da quelle parole "sto bene dove sto" e dal fatto che Emily non ha fornito indicazioni per essere rintracciata: ora ha 19 anni e, in quanto maggiorenne, ha diritto alla riservatezza e a non rivelare quale sia il suo domicilio. Inutili, quindi, i tentativi dei familiari di sapere dalla polizia, tenuta a rispettare la volontà della ragazza, dove viva la figlia. Un motivo in più per continuare ad arrovellarsi sul perché Emily non voglia più avere contatti con loro neanche ora che è una donna libera di fare ciò che vuole della propria vita: una domanda che la madre si è posta ogni giorno degli ultimi cinque anni senza trovare risposta. E proprio ora che si sentiva a un passo dal riabbracciarla, la nuova doccia fredda subito dopo aver gioito per il "miracolo": prima poteva pensare che fosse stata costretta da qualcuno ad allontanarsi, adesso non più. Adesso Emily sembra più irraggiungibile di prima.