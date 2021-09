​Saman Abbas, lo zio arrestato a Parigi: tradito da un neo sul volto

È stato arrestato lo zio di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da Novellara dopo essersi ribellata a un matrimonio forzato in patria. Lo zio, Danish Hasnain, è stato fermato questa mattina in periferia della capitale francese dalla polizia locale, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia. Hasnain è uno dei cinque parenti della 18enne indagati per l'omicidio.

APPROFONDIMENTI ITALIA Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa a Novellara IL VERBALE Saman denunciò il padre: «Piuttosto torno in... CRONACA Saman, i genitori ripresi in aeroporto a Milano mentre scappano in... IL GIALLO Saman, il racconto del fratello: «Riunione di famiglia per... PODCAST Saman Abbas, le altre e gli altri: storie di matrimoni combinati

Saman, il racconto del fratello: «Riunione di famiglia per decidere di farla a pezzi»

Non aveva documenti con sé quando è stato controllato, ma Danish Hasnain sarebbe stato riconosciuto e quindi tradito da un neo sul volto. Per arrestare lo zio di Saman Abbas la polizia francese ha fatto irruzione in un appartamento della periferia di Parigi, dove il pachistano indagato per l'omicidio della nipote diciottenne si trovava con alcuni connazionali, estranei all'accaduto. A quanto pare avrebbe contribuito a individuarlo nella capitale francese l'utilizzo di profili social con utenze non a lui riconducibili.

La storia di Saman

Saman Abbas, 18enne pakistana, è scomparsa a fine aprile da Novellara. Il suo corpo non è stato al momento ritrovato. Secondo il fratello sarebbe stato proprio lo zio a ucciderla, mentre il fidanzato sostiene che la ragazza potrebbe essere ancora viva. La ragazza già nel 2020 aveva denunciato abusi da parte della famiglia ed era stata ospitata in una comunità a Bologna. Era tornata a denunciare i genitori ad aprile 2021. Poi, la scomparsa.