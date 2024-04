La Russia come vincerà la guerra? ​I tre fronti, dalla presa di Kharkiv al logoramento delle truppe ucraine. «È in vantaggio con le munizioni»

L'Ucraina perde la guerra nel 2024? L’ex comandante del Joint Forces Command del Regno Unito ha avvertito che Kiev potrebbe essere sconfitta dalla Russia quest'anno.

"E quando si arriverà a quel punto, perché le persone vorranno ancora combattere e morire, solo per difendere l'indifendibile?", prosegue il generale. L’Ucraina non è ancora a quel punto. Ma le sue forze sono a corto di munizioni, truppe e difese aeree. La tanto annunciata controffensiva dello scorso anno non è riuscita a sloggiare i russi dal territorio che avevano conquistato e ora Mosca si sta preparando per un’offensiva estiva.

La controffensiva russa

Quindi come sarà e quali sono i suoi probabili obiettivi strategici? "La forma dell'offensiva russa che avverrà è abbastanza chiara", dice il generale Barrons. "Stiamo vedendo la Russia battere la prima linea, impiegando un vantaggio di cinque a uno in artiglieria, munizioni e un surplus di persone rafforzato dall'uso di armi nuove". L’Ucraina è ora disperatamente a corto di munizioni. “Ad un certo punto quest’estate”, dice il generale Barrons, “ci aspettiamo di vedere una grande offensiva russa, con l’intento di fare di più che sfondare con piccoli guadagni per provare magari a sfondare le linee ucraine". Se ciò accadesse? "Correremmo il rischio che le forze russe sfondino e poi sfruttino aree dell'Ucraina dove le forze armate ucraine non possono fermarle".

La direzione dell'attacco

L’anno scorso i russi sapevano esattamente dove l’Ucraina avrebbe probabilmente attaccato: dalla direzione di Zaporizhzhia a sud verso il Mar d’Azov. Hanno pianificato di conseguenza e hanno smorzato con successo l’avanzata dell’Ucraina. Ora la situazione è sull’altro piede, mentre la Russia ammassa le sue truppe e fa sì che Kiev continui a chiedersi dove attaccherà il prossimo. "Una delle sfide che gli ucraini devono affrontare", afferma il dottor Jack Watling, ricercatore senior in guerra terrestre presso il thinktank Whitehall del Royal United Services Institute (Rusi), "è che i russi possono scegliere dove impegnare le loro forze. "La linea del fronte è molto lunga e gli ucraini devono essere in grado di difenderla tutta".

"L'esercito ucraino perderà terreno", afferma il dottor Watling. "La domanda è: quanto e quali centri abitati saranno colpiti?". È del tutto possibile che lo Stato Maggiore russo non abbia ancora deciso quale direzione indicare come principale sforzo. Ma è possibile suddividere a grandi linee le varie opzioni in tre grandi aree.

Kharkiv

"Kharkiv", dice il dottor Watling, "è certamente vulnerabile". Essendo la seconda città dell'Ucraina, situata pericolosamente vicino al confine russo, Kharkiv è un obiettivo allettante per Mosca. Attualmente viene colpito quotidianamente da attacchi missilistici russi, con l’Ucraina incapace di mettere in campo difese aeree sufficienti per respingere il mix letale di droni, missili da crociera e missili balistici puntati nella sua direzione. "Penso che l'offensiva di quest'anno avrà come primo obiettivo l'uscita dal Donbass", aggiunge il generale Barrons, "e gli occhi saranno puntati su Kharkiv, che si trova a circa 29 km dal confine russo, un obiettivo importante".

Il Donbass

L’area dell’Ucraina orientale conosciuta come Donbass è in guerra dal 2014, quando i separatisti sostenuti da Mosca si dichiararono “repubbliche popolari”. Nel 2022 la Russia ha annesso illegalmente le due oblast, o province, del Donbass, di Donetsk e Luhansk. È qui che si sono svolti la maggior parte dei combattimenti terrestri negli ultimi 18 mesi. L’Ucraina ha compiuto enormi sforzi, sia in termini di manodopera che di risorse, nel tentativo di mantenere prima la città di Bakhmut e poi di Avdiivka.

Zaporizhzhia

Anche questo è un premio allettante per Mosca. La città dell’Ucraina meridionale con più di 700.000 abitanti (in tempo di pace) si trova pericolosamente vicino al fronte russo. È anche una sorta di spina nel fianco della Russia, dato che è la capitale dell'oblast' con lo stesso nome che la Russia ha illegalmente annesso, e tuttavia la città vive ancora liberamente nelle mani degli ucraini. Ma le formidabili difese che la Russia ha costruito l’anno scorso a sud di Zaporizhzhia, nella giusta aspettativa di un attacco ucraino, ora complicherebbero un’avanzata russa da lì. La cosiddetta linea Surovikin, costituita da tripli strati di difese, è attraversata dal campo minato più grande e densamente popolato del mondo. La Russia potrebbe parzialmente smantellarlo, ma i suoi preparativi verrebbero probabilmente scoperti. L'obiettivo strategico della Russia quest'anno potrebbe non essere nemmeno territoriale. Potrebbe essere semplicemente quello di schiacciare lo spirito combattivo dell’Ucraina e convincere i suoi sostenitori occidentali che questa guerra è una causa persa. Il dottor Jack Watling ritiene che l'obiettivo russo sia "cercare di generare un senso di disperazione".