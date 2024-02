Come la Russia ha evitato la crisi economica (dopo due anni di guerra)? Armi, confini e prestiti: la ricetta di Putin

L’economia russa, dopo due anni di guerra, è in forte espansione. Il Pil è aumentato del 3.6% nel 2023, secondo una stima pubblicata mercoledì scorso dall'agenzia nazionale di statistica Rosstat.

Guerra fuori dai confini

Uno dei motivi fondamentali per cui l’economia russa è ancora in piena attività è il luogo in cui si è svolta la guerra. «La guerra viene combattuta in gran parte sul territorio ucraino e sta distruggendo case, imprese e fattorie in gran parte ucraine, in modo tale che l'impatto diretto sulla capacità produttiva e sulle famiglie russe è stato relativamente limitato», ha affermato a Business Insider Hassan Malik, macro stratega globale ed esperto di Russia presso la società di gestione degli investimenti Loomis Sayles con sede a Boston.

Il confronto con l'Ucraina

Nel 2022, primo anno di guerra, l’economia russa si è contratta dell’1,2%, secondo le statistiche ufficiali. Ma, come detto, nel 2023 il Pil è aumentato del 3.6%. In confronto, il Prodotto interno lordo dell’Ucraina è crollato del 29,1% nel 2022. In uno scenario in cui un conflitto non viene combattuto sul proprio territorio, la guerra può agire come un grave shock della domanda, in particolare per le forniture belliche e la manodopera, ha spiegato Malik. Questo è quello che è successo in Russia: la guerra ha rilanciato l’economia.

Domanda di beni e servizi

Poi c’è la domanda di beni e servizi che mantengono in corso una guerra. L’esercito russo ha bisogno di rifornimenti– armi, munizioni e veicoli. La domanda stimola le industrie che producono tali beni, soprattutto a livello nazionale, poiché le importazioni in Russia sono limitate a causa delle sanzioni. La domanda di beni militari è così intensa che persino una panetteria nella Russia centrale è stata coinvolta per aiutare gli sforzi bellici (il negozio ha mostrato i droni prodotti accanto al pane appena sfornato).

Manodopera

La Russia stava affrontando una crisi demografica con una popolazione in calo e un tasso di fertilità in flessione già prima dell'invasione. Con l’inizio della guerra, quasi 1 milione di russi – compresi gli uomini in età di leva – hanno abbandonato la loro patria, riducendo ulteriormente la forza lavoro del paese. La mobilitazione degli uomini per la guerra da parte di Putin ha creato una crisi di manodopera che persiste dal 2022. L’anno scorso, la Russia ha dovuto affrontare una carenza di 5 milioni di lavoratori poiché i posti di lavoro vacanti sono aumentati di quasi il 5% rispetto a un anno fa. Nel mese di novembre, la Russia ha registrato un tasso di disoccupazione record pari al 2,9%. Grazie alla carenza di manodopera, i salari sono aumentati, sostenendo a loro volta i consumi e la crescita economica.

Produzione di armi e beni

La Russia è un’importante economia globale – l’ ottava più grande del mondo nel 2022 – in parte grazie alla sua forte posizione come produttore di materie prime come petrolio, gas naturale, grano e metalli. Tuttavia, a differenza di molti paesi, la Russia è autosufficiente anche nella produzione di beni fondamentali come petrolio, gas naturale e grano, il che l’ha aiutata a superare anni di sanzioni. «Mentre le sanzioni occidentali e le restrizioni commerciali hanno indubbiamente avuto un impatto marginale sull'economia russa, l'impatto è particolarmente limitato in un'industria della difesa in gran parte autarchica», ha affermato Malik, riferendosi a un'economia basata sull'autosufficienza e sul commercio estero limitato. Essendo uno dei maggiori esportatori di armi al mondo, la Russia può anche provvedere da sola alla maggior parte delle sue esigenze di difesa, anche per quanto riguarda armi sofisticate, ha affermato Malik. Questo, insieme alle misure che la Russia ha imposto per rilanciare la sua economia – comprese le importazioni parallele , la rotazione verso mercati di esportazione alternativi come Cina e India e nuove catene di approvvigionamento – diluiscono ulteriormente l’impatto delle sanzioni occidentali sull’industria della difesa russa e sull’economia di guerra, ha aggiunto.

Sussidi e prestiti

Anche i sussidi, la spesa e le politiche governative stanno sostenendo l’economia russa. Il tentativo di Mosca di sostenere la propria economia in tempo di guerra è stato così aggressivo che i sussidi per i mutui scontati hanno creato una bolla immobiliare. Il governo russo ha lanciato altri tipi di prestiti agevolati per le imprese, stimolando ulteriormente la domanda nell’economia. Anche i politici russi sono intervenuti rapidamente per stabilizzare il mercato e l’economia dopo che Mosca ha invaso l’Ucraina. Hanno adottato misure tra cui la chiusura della Borsa di Mosca per settimane, l’imposizione di controlli sui capitali e la gestione della politica monetaria. «Ciò è stato fatto abbastanza rapidamente. Molti strumenti finanziari russi sono stati immobilizzati», ha detto Sergei Guriev, ex capo economista della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, in un discorso il mese scorso.

Debito estero ed esportazioni

La Russia è entrata in guerra con un debito estero minimo e le sue partite correnti sono state in surplus grazie in parte all’impatto della guerra sui prezzi delle materie prime. «Tali sviluppi hanno pesantemente compensato le mosse occidentali, come il congelamento delle riserve della banca centrale», ha detto Malik. La Russia è riuscita a destinare quasi un terzo del suo budget per il 2024 alla spesa per la difesa, nonostante tutte le sanzioni. Malik non è l’unico a pensare che la Russia abbia spazio per portare avanti la sua guerra più a lungo. Nell’ultimo anno vari esperti, tra cui un ex viceministro delle finanze russo in autoesilio e alcuni importanti economisti, hanno tutti affermato che la Russia ha i soldi per finanziare la sua guerra in Ucraina per alcuni anni. Alex Isakov, economista di Bloomberg Economics, ha affermato in un rapporto del 17 gennaio che le liquidità del fondo patrimoniale nazionale russo dureranno per un altro anno o due se i prezzi delle esportazioni di petrolio del paese scenderanno sotto i 50 dollari al barile. Nel 2023, il prezzo medio del petrolio greggio degli Urali, fiore all’occhiello della Russia, era di circa 63 dollari al barile.

Putin, il “trilemma” economico

Nonostante il boom finanziario, Putin sta cercando di risolvere un "trilemma" economico , ha detto recentemente un ex funzionario della banca centrale russa. «Le sue sfide sono triplici: deve finanziare la guerra in corso contro l'Ucraina, mantenere gli standard di vita della sua popolazione e salvaguardare la stabilità macroeconomica», ha scritto Alexandra Prokopenko su Putin su Foreign Policy. «Il raggiungimento del primo e del secondo obiettivo richiederà una spesa più elevata, che alimenterà l'inflazione e quindi impedirà il raggiungimento del terzo obiettivo», ha aggiunto. Putin ha già dovuto scusarsi personalmente per il prezzo delle uova in Russia, che è aumentato del 42% nei 12 mesi precedenti al novembre 2023, secondo i dati dell’agenzia statistica nazionale Rosstat . Dopo tutto, le cifre rosee del PIL da sole non sono una buona misura della performance economica in tempo di guerra, ha affermato Guriev. Il contributo della Russia alla guerra sta rilanciando così tanto la sua economia che c’è il rischio di stagnazione – o addirittura di “crisi totale” – una volta che il conflitto sarà finito, secondo un rapporto di gennaio dell’Istituto di Vienna per gli studi economici internazionali. «Più a lungo dura la guerra, più l'economia diventerà dipendente dalle spese militari", scrivono gli economisti del think tank austriaco».