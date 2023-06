Rolex trovato sul fondo dell'oceano da un surfista: «Funziona ancora, solo qualche incrostazione»

Un Rolex incrostato di sale, ricoperto di alghe ma perfettamente funzionante ritrovato sul fondo dell'oceano da un surfista. Non è il nuovo spot della casa di orologi di lusso, ma la vera storia dell'australiano Matt Cuddhy, che tra un'onda e un tuffo si ritrova anche a ripulire i fondali dai detriti.

Roma, aggredito e buttato a terra per strappargli il Rolex: caccia a una coppia di ladri (in trasferta da Napoli)

Tra gli ultimi ritrovamenti, proprio il modello Submariner della casa Svizzera.

Il Rolex sul fondo dell'oceano

Il surfista australiano Matt Cuddihy durante un'immersione a Noosa, nel Sud-Est del Queensland, si è ritrovato raccoglie i rifiuti che troppo spesso si accumulano sul fondo dell'oceano. Ma per una volta, il suo raccolto del giorno è stato un po' diverso: oltre ai detriti delle reti e a una manciata di pinne da tavola da surf, Matt ha scoperto un Rolex Submariner che - a giudicare dall'usura del vetro causata dalla sabbia - doveva essere lì da un bel po' di tempo e non si era mosso poiché il cinturino era rimasto incastratto sotto una roccia.

Perfettamente funzionante

L'insolito ritrovamento, interpretato come un dono di ringraziamento dell'oceano a chi sene prende cura ogni giorno, è stato immediatamente condiviso con i circa 23mila follower del surfista, che ha scattato una foto subacquea poi pubblicata nelle storie di Instagram. La cosa più impressionante di questa fortunata scoperta in fondo all'oceano Pacifico è la resistenza dell'orologio.

Il racconto

Come ha spiegato Matt Cuddihy, una volta uscito dall'acqua ha pulito il Rolex con acqua dolce, rimuovendo la maggior parte del sale, della sabbia e delle incrostazioni che stavano iniziando ad intaccare la cassa in acciaio. Nonostante la corrosione della lunetta dovuta alla permanenza in acqua salata, il Submariner funziona ancora.

Unico inconveniente: la corona è bloccata.