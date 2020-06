Regno Unito, uomo armato di coltello al parco di Forbury a Reading: 3 morti e 2 feriti

Un uomo armato di coltello ha attaccato alcune persone all'interno dei giardini Forbury a Reading, una città alla periferia ovest di Londra. Il Telegraph riferisce di 3 morti e due feriti. L'aggressore è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. E' in corso la caccia all'uomo dopo che la zona è stata posta in lockdown della polizia che riferisce di un "serio incidente".

Rave illegali dopo lockdown nel Regno Unito: un morto, uno stupro e 3 ragazzi accoltellati. Video

La zona è stata isolata e i feriti soccorsi. Oltre alla polizia e alle ambulanze sono stati fatti arrivare anche due elicotteri. In Rete anche video molto crudi in cui persone a terra vengono rianimati, in tanti chiedono di non diffondere quelle immagini perché non c'è stato ancora il tempo di avvertire i familiari.

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.

Officers are on the scene and investigating the incident.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020