Regina Camilla, le dame d'eccezione “old” scelte per l'incoronazione: chi sono Annabel Elliot e Lady Lansdowne (68 e 74 anni)

Carlo e Camilla re e regina a 74 e 75 anni. Sono da poco entrati nell'Abbazia di Westminster e gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di loro. La Regina Camilla è emozionatissima a difficoltà riesce a camminare attraverso la lunghissima navata della chiesa anglicana con un abito lungo, forse troppo lungo. Dietro di lei le sue due dame d'eccezione, Annabel Elliot e Lady Fiona. Annabel 74 anni, Fiona 68, la regina ha puntato su damigelle "old". Fiona Shelburne, marchesa di Lansdowne, conosciuta anche semplicemente come Lady Lansdowne, e Annabel Elliot. Due nomi che, ai più, diranno senz'altro poco, ma che a Buckingham Palace contano molto. La prima è una carissima amica di Camilla, la «boss della sua cerchia ristretta», come è stato speso definita, e anche l'unica che ha espresso un parere su Spare, al Sunday Times: «Certo che le dà fastidio, certo che fa male. Ma lei non lascia che le cose le arrivino. La sua filosofia è sempre: “Non farne una tragedia e si sistemerà“».

Regina Camilla, le dame old: chi sono

Mentre Lady Fiona è una delle dame di Camilla, Annabel Elliot è proprio la sorella della Regina. Un anno più piccola di lei, Annabel ha 74 anni è sposata con Simon Elliot dal 1972, e la coppia ha tre figli, Ben, Katie e Alice. È sempre stata lontana dalle luci dei riflettori, ma da qualche tempo è sempre più facile vederla al fianco della sorella, restando sempre un passo indietro. Annabel ha la passione per l’interior designcarriera che ha intrapreso dopo gli studi d'arte a Firenze, ha così fondato la Annabel Elliot Interior, un noto negozio di arredamento e di antiquariato, di grande successo. Una passione che condivide anche con Re carlo, che spesso le ha affidato l’arredo di residenze reali e delle proprietà di questo genere di suo cognato.