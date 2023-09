Ragazza di 15 anni accoltellata a morte sull'autobus mentre andava a scuola, arrestato un coetaneo

Una tragedia si è consumata questa mattina nell'ora di punta - intorno alle 8.30 - a Croydon, periferia meridionale di Londra: una studentessa di 15 anni è stata accoltellata sull'autobus e nonostante i tre equipaggi di sanitari e l'eliambulanza, è stata dichiarata morta sul posto 50 minuti dopo, alle 9.21.

Fermato un teenager

Gli agenti di Scotland Yard e della polizia dei trasporti londinese si sono precipitati sul posto circondando la zona e pochi minuti dopo è stato fermato un adolescente la cui identità non è stata ancora resa nota. Non è chiaro se l'accoltellamento da parte del coetaneo sia riconducibile a un contesto di baby gang giovanili o a piuttosto a un movente di natura più personale, ma da quanto si apprende conosceva la giovane vittima.

Il presunto responsabile è stato individuato grazie alle informazioni fornite dai diversi i testimoni oculari che hanno assistito impotenti all'accoltellamento, uno dei quali ha dichiarato che la 15enne indossava «un'uniforme scolastica verde. Quando è successo, tutti sono scappati dall'autobus», ha aggiunto. Il sovrintendente capo Andy Brittain ha dichiarato: «Posso confermare che è stato effettuato un arresto intorno alle 9:45 nella zona di Croydon.

In questa fase iniziale crediamo che possa averla conosciuta».

Le reazioni

L'accaduto ha immediatamente suscitato un enorme clamore da parte dei residenti e delle autorità politiche nazionali, a partire dalla diffusione su X di una serie di foto e video che mostrano l'impressionante presenza della polizia sul posto, un dispiegamento di forze da attacco terroristico, mentre un cordone di tendoni bianchi è stato eretto a circondare la scena. Alcuni agenti di Scotland Yard possono essere visti in piedi dietro un cordone, con uno che tiene in mano un asciugamano mentre un paramedico che trasporta una borsa da primo soccorso si accovaccia a terra. All'interno del cordone si trova anche il classico autobus rosso londinese della linea 60.

La receptionist di un hotel appena di fronte alla scena del delitto ha racconato : «Una delle nostre responsabili di turno è andata a prendere l'autobus ma è tornata completamente scioccata, piangendo a dirotto. È corsa indietro urlando, ha preso gli asciugamani dalla stanza sul retro ed è corsa di nuovo là fuori»

Anche il sindaco di Londra Sadiq Khan ha rilasciato una dichiarazione: «I miei pensieri e le mie preghiere sono con la famiglia in lutto della ragazza di 15 anni che è stata accoltellata a Croydon. Sono stato in contatto con il commissario Sir Mark Rowle. È straziante. In relazione a questo fatto è stato arrestato un altro adolescente». «C'erano altre persone presenti e le incoraggio a contattare la polizia», ha esortato.

Alle dichiarazioni del sindaco si sono aggiunte quelle del sovrintendente capo Andy Brittain: «I nostri pensieri immediati sono con la famiglia di questa giovane ragazza che sta affrontando la più tragica delle notizie. I nostri agenti sono con la famiglia della ragazza per sostenerla e io stesso sono in contatto con la comunità locale, che è chiaramente preoccupata quanto noi per questo tragico incidente. La scena del crimine rimarrà sul posto per qualche tempo e sono grato per la collaborazione dei residenti».

Il sindaco di Croydon, Jason Perry, ha pubblicato su X un post in cui esprime il proprio cordoglio: «Sono devastato nel sentire che l'adolescente accoltellata questa mattina nel centro della città è tragicamente morta. Il Consiglio è in contatto con la polizia e sosterrà pienamente le loro indagini. I pensieri di tutta la nostra comunità sono con la famiglia e gli amici della vittima. Un sospettato, che si ritiene conoscesse la vittima, è stato arrestato e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno risposto così rapidamente all'incidente. Invito chiunque abbia informazioni a contattare la polizia al numero 101 o a denunciare in forma anonima a Crimestoppers allo 0800 555 111».

Ad intervenire è stato anche il ministro dell'Interno Chris Philp, che sempre su X scrive: «Non c'è niente di peggio per un genitore che perdere un figlio. Notizia devastante che una ragazza di 15 anni è stata accoltellata a morte nel centro di Croydon ed è morta poco dopo sul posto, nonostante i migliori sforzi dei servizi di emergenza. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia che deve essere profondamente scioccata per la loro terribile perdita. Poco dopo è stato arrestato un adolescente ritenuto noto alla vittima», ha fatto sapere.