Putin è «tenuto in vita con farmaci occidentali contro il cancro»: la rivelazione dell'analista politico russo Solovey

Vladimir Putin viene tenuto in vita «da medici stranieri per continuare la sua guerra in Ucraina». I dottori hanno usato gli ultimi trattamenti occidentali per cercare di fermare il suo cancro (e quindi la diffusione), ma è probabile che ora lo zar «sia nel suo ultimo anno al potere», ha raccontato un esperto russo ai media ucraini. «Posso dire che senza questo trattamento sicuramente non sarebbe rimasto nella vita pubblica della Federazione Russa», ha spiegato lo storico e analista politico russo Valery Solovey. «Questo è assolutamente certo. Putin utilizza i trattamenti più avanzati, la terapia è mirata e la Russia non può fornirla. Direi che il trattamento ha avuto successo. «Nonostante questo la fine è in arrivo», anche secondo i medici che lo stanno curando, perché nessun farmaco «può avere un successo infinito». Il racconto è riportato dal Daily Mail.

Il suo piano, quando Putin non potrà più andare avanti, è quello di cedere il potere al poco conosciuto ministro dell'agricoltura russo Dmitry Patrushev, 45 anni, figlio del suo fidato e potente aiutante di massima sicurezza Nikolai Patrushev, 71 anni, un ex capo dell'FSB anti-occidentale e un architetto chiave della guerra in Ucraina. Un altro possibile successore è Alexei Dyumin, 50 anni, ex guardia del corpo di Putin ed ex viceministro della Difesa, che ha incontrato venerdì durante una visita a un importante impianto di armi nella regione di Tula, dove ora è governatore. Segnale di un possibile cambio della guardia.

Solovey è un ex professore presso il prestigioso Istituto di relazioni internazionali di Mosca, una scuola di formazione per spie e diplomatici, che da tempo rivendica informazioni privilegiate sulla salute di Putin. Non ha detto da dove provengano i "medici non russi" che presumibilmente curano Putin, ma il leader malato del Cremlino «si fida» di loro, con il trattamento supervisionato dai migliori medici di Mosca. Negli ultimi mesi si sono rincorse voci secondo cui Putin «dipende da medicinali salvavita prescritti da medici israeliani e acquistati in Israele».

Solovey ha spiegato al canale YouTube ucraino Odesa Film Studio che «è ovvio che abbia problemi di movimento con le gambe, che molti hanno notato». Inizialmente ha sofferto di cancro al colon che si è diffuso «ed è più pericoloso ora», poi primi sintomi del Parkinson. «Ha problemi di salute piuttosto seri. Il più grave è a livello di oncologia. Il trattamento è stato definito da medici fuori dalla Russia». La sua condizione di salute «ha un impatto diretto sulla consapevolezza della situazione e sull'adeguatezza delle decisioni che prende».

L'élite della sicurezza in Russia è fiduciosa che la successione andrà a Dmitry Patrushev. Solovey ha dichiarato al canale YouTube Khodorkovsky Live dell'opposizione russa che «il 2023 sarà l'ultimo anno di Putin alla guida della Russia. La cancellazione di un viaggio a Nizhny Tagil la scorsa settimana - per visitare un importante impianto di serbatoi - «potrebbe essere stata correlata a problemi di salute», ha concluso Solovey.