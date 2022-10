Putin, missione anti Nato nel Mediterraneo: schierate le due navi da guerra Stoikiy e Soobrazitelnyy

🔴 Baltic Fleet OOA activity -breaking



There is a realistic possibility Russian Navy Pr.20380 Steregushchiy corvettes SKR-531 “Soobrazitelnyj” & SKR-545 “Stoikiy”entered the Mediterranean Sea 160100Z October 2022.



@key2med @shipohollic @CovertShores @KaptainLOMA pic.twitter.com/PWoFukeZlv

— MatchlessMan410 (@MatchlessMan410) October 16, 2022