Vladimir Putin ha «il morbo di Parkinson in fase iniziale» e il «cancro al pancreas». È quanto è trapelato da documenti riservati fatti circolare da una spia interna al Cremlino. Il leader russo per molto tempo è stato al centro di numerose indiscrezioni che sottolineavano il suo stato di salute, voci regolarmente smentite da Mosca. Ma ora le e-mail di una fonte dell'intelligence russa, riportate dal quotidiano britannico The Sun, sembrano confermare quelle che erano state considerate solamente illazioni.

Putin, dal cancro al pancreas: i documenti della spia

Dai documenti scritti dall'insider si legge: «Posso confermare che gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson in fase iniziale, ma sta già progredendo. Questo fatto sarà negato in ogni modo possibile e nascosto. Putin viene regolarmente riempito con tutti i tipi di steroidi pesanti e innovative iniezioni antidolorifiche per fermare la diffusione del cancro al pancreas che gli è stato recentemente diagnosticato. Cioò gli provoca molto dolore, e il gonfiore sul viso come i vuoti di memoria non sono altro che effetti collaterali».

«Nella sua cerchia ristretta - continua la fonte confidenziale - si vocifera che oltre al cancro al pancreas, che si sta gradualmente diffondendo, Putin abbia anche il cancro alla prostata». Putin è stato recentemente avvistato con evidenti segni di tracce di trattamento IV sul dorso della mano, un trattamento infusionale praticato per via endovenosa che apporta vitamine, minerali, oligoelementi ed aminoacidi con finalità ricostituente e rigenerante sull'organismo.

«Magrezza e tosse persistente»

Il canale Telegram General SVR sostiene da tempo che la salute dello zar sia assai compromessa. La scorsa settimana lo stesso canale ha riferito che i parenti di Putin sono preoccupati per attacchi di tosse, nausea costante e mancanza di appetito, dopo che avrebbe subito una visita medica. La sua cerchia è preoccupata che la sua «magrezza e tosse persistente» stia diventando evidente. Nonostante appaia notevolmente gonfio, il presidente russo, secondo General SVR , avrebbe perso 18 libbre negli ultimi mesi.