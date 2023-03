Due carro armati di terza generazione a confronto: l'M1 Abrams dell'esercito americano e il T-90M, noto anche come Proryv-3, delle forze russe. Quale dei due veicoli corazzati è il più potente? Per gli esperti militari è certamente quello Usa, destinato all'Ucraina.

T-90M Proryv-3 contro M1 Abrams

Il T-90M è stato salutato dai media di Mosca come il «veicolo corazzato più avanzato» rispetto a quelli delle principali varianti di carri armati russi T-90. Secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass, ha un motore più potente, una torretta potenziata e una maggiore capacità di sopravvivenza, oltre a una vista multicanale per operare tutta la notte. Inoltre dispone di un cannone a canna liscia 2A46M-4 da 125 mm, in grado di sparare missili contro i carri armati nemici a una distanza massima di 3 miglia, oltre a munizioni standard. Ha anche armamenti secondari, inclusa una mitragliatrice coassiale da 7,62 mm. Il mezzo corazzato può scambiare dati in tempo reale con altri veicoli da combattimento e ha un rivestimento antiscivolo sulla sua armatura, proprio come il carro armato principale T-14 Armata, ha aggiunto Tass.

La mossa di Putin

Il 12 gennaio 2023, i media statali russi hanno riferito che il produttore Uralvagonzavod aveva «consegnato un nuovo lotto di carri armati principali T-90M Proryv aggiornati alle truppe». Sono stati usati contro i combattenti ucraini «in prima linea», ha dichiarato il ministero della Difesa russo a fine febbraio. Il primo carro armato di questo tipo è entrato in servizio nel 2020. E secondo quanto riferito dai media statali il 16 marzo, i T-90M sono stati recentemente utilizzati vicino a Lyman, nella regione orientale di Donetsk.

A video of destroyed Russian T-90M Proryv-3 tank. The most modern Russian main battle tank in service. pic.twitter.com/gnB64UqP5n — Status-6 (@Archer83Able) May 7, 2022

Il sito di analisi olandese Oryx ha affermato che la Russia ha perso 15 carri armati T-90M, a partire da ieri. All'inizio di questa settimana, il filmato di una brigata ucraina che distrugge un T-90M è stato condiviso da Anton Gerashchenko, consigliere del Ministero degli affari interni dell'Ucraina. L'esercito di Kiev ha diffuso video di carri armati T-90M catturati, anche nelle regioni orientali di Kharkiv e Luhansk. Il veicolo corazzato Proryv - per l'esperto di tecnologia militare e difesa Michael Peck - «sembra impressionante, perché ha un aspetto che fa una gran figura, fino a quando non viene effettivamente utilizzato in combattimento». Tuttavia, «a meno che l'esperienza sul campo di battaglia non dimostri il contrario, classificherei l'M1A2 (Abrams) di gran lunga superiore al T-90M», ha detto a Newsweek. Entrambi sono buoni carri armati, hanno suggerito gli esperti, ed è difficile tracciare confronti diretti tra loro che escludano molti degli altri fattori su cui si basa il successo di un carro armato, inclusi veicoli di supporto e personale addestrato.

I 31 Abrams americani a Kiev

Il 25 gennaio, il presidente Biden ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero consegnato 31 Abrams M1 all'Ucraina, che secondo lui erano sufficienti per equipaggiare un battaglione. Le forze di Kiev devono «contrastare le tattiche e la strategia in evoluzione della Russia sul campo di battaglia nel brevissimo termine», ha aggiunto Biden. Durante lo sviluppo del T-90M Proryv, «l'M1 Abrams, uno dei carri armati moderni più pesanti e corazzati, è stato trattato come il principale avversario», secondo la società di difesa statale russa Rostec. «Il T-90 ha il vantaggio di essere molto più leggero, e questo rappresenta un vantaggio nel fango o nell'attraversamento di ponti più piccoli», ha poi sottolineato Peck. A seconda della variante, un Abrams può pesare tra 67,6 e 73,6 tonnellate, mentre si pensa che il T-90M pesi intorno alle 48 tonnellate.

Le potenza degli Abrams

Il T-90M ha un motore diesel standard e richiede meno manutenzione, ha aggiunto Peck. Gli Abrams, d'altra parte, utilizzano motori a turbina a gas e possono persino funzionare con carburante per aerei. Esperti in precedenza avevano, però, spiegato che è un carro armato che «ingoia carburante voracemente». Ma anche se i carri armati Abrams non sono le ultime incarnazioni, i loro sensori «saranno sicuramente superiori a quelli del T-90», dando ai carri armati statunitensi un «vantaggio in termini di portata e precisione di fuoco», ha detto Peck. I carri armati M1 Abrams, nei loro diversi modelli, possono essere equipaggiati con armamenti da 120 mm, oltre a mitragliatrici calibro 50 e 7,62 mm. «Mentre - sempre secondo Peck - un T-90 può sparare missili anticarro dal suo cannone, un M1A2 che spara proiettili a scarto stabilizzato con pinne perforanti (APFSDS) dal suo cannone da 120 mm sarebbe più letale. Ma rimangono dubbi su quanto saranno equipaggiati i carri armati M1 diretti in Ucraina contro simili missili anticarro - ha comunque aggiunto - Alla fine, se usato correttamente, l'M1A2 dovrebbe essere più che all'altezza del T-90M», ha concluso l'esperto.