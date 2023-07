Guerra Ucraina, Mosca con la nuova legge può arruolare 5 milioni di soldati: ora anche i 30enni possono andare al fronte

La Russia può arruolare cinque milioni di soldati se le esigenze della guerra in Ucraina lo riterranno necessario. Lo scrive il media indipendente Novaya Gazeta riferendo calcoli sulla base della situazione anagrafica della popolazione nella Federazione russa. «Le nuove leggi della Duma, che facilitano l'arruolamento dei cittadini, consentono di richiamare in guerra fino a cinque milioni di russi», Andrei Kartapolov, coautore degli emendamenti, li ha definiti cambiamenti «sensibili», scritti «per la mobilitazione generale»: «Questa legge è scritta per una grande guerra, che già si sente», ha detto.

Niger, due italiani bloccati dopo il colpo di Stato. Von der Leyen: «A rischio i legami con la Ue»

Medvedev evoca la minaccia nucleare

La Russia potrebbe essere costretta a usare un'arma nucleare se la controffensiva dell'Ucraina dovesse avere successo. Lo ha detto Dmitry Medvedev. «Immagina solo che l'offensiva... in tandem con la Nato abbia avuto successo e si sia conclusa con la sottrazione di parte della nostra terra. I quel caso dovremmo usare armi nucleari in virtù delle disposizioni del decreto presidenziale russo», ha precisato su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. «Semplicemente non ci sarebbe altra soluzione», ha aggiunto l'ex presidente russo. «I nostri nemici dovrebbero pregare i nostri combattenti affinché non permettano al mondo di andare in fiamme nucleari».

Ucraina: attacco russo a Kryvyi Rih, almeno 6 morti e decine di feriti