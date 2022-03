Putin e la giacca italiana di Loro Piana che vale un milione e mezzo di rubli (circa 13mila euro)

Un vero e proprio show all'americana. È quello andato in scena a Mosca, nello stadio Luzniki, dove Vladimir Putin ha tenuto il suo discorso alla nazione nell'impianto che aveva accolto migliaia di sostenitori. E di quei minuti - in cui è stato celebrato l'anniversario dell'annessione della Crimea - emergono sempre più dettagli. Alcuni curiosi, come quello della giacca di Loro Piana (brand italiano di Vercelli) del valore di poco meno di un milione e mezzo di rubli, circa 13mila euro.

APPROFONDIMENTI IL CASO Putin, il discorso sulla tv di stato viene tagliato e diventa un... IL FOCUS Putin, lo "show" tra Super Bowl e concerto rock: allo... MONDO Russia, Putin davanti alla folla esalta i soldati russi in Ucraina LA STORIA Putin, ucciso figlio di 23 anni di un suo amico. Era andato in guerra... LA TENSIONE Putin: «​Attueremo i nostri piani, fermeremo il genocidio in... REGNO UNITO Ucraina, la faccia di Putin diventa un bersaglio sul campo da golf....

Vladimir Putin davanti al pubblico del Luzhniki ha indossato una giacca di Loro Piana del valore di poco meno di un milione e mezzo di rubli, fa notare il canale Telegram TMT. pic.twitter.com/zkX0Nv52Dq — Daniele Angrisani (@putino) March 18, 2022

Lo zar russo, si presenta con un abbigliamento sportivo, un piumino blu scelto non a caso, visto che maschera il giubbotto antiproiettile, e un maglione dolcevita. Le immagini dell'arena piena di musica e colori fanno il giro del mondo e rendono ancora più contrastanti e forti quelle che provengono dall'Ucraina, dove ovunque è distruzione e morte. Deve aver fatto un particolare effetto sull'autocrate russo la grande campagna di informazione messa in piedi dall'avversario Volodymyr Zelensky, quel presidente ucraino in prima linea che parla con il cuore all'Europa e all'America, che fa selfie, video e proseliti.