«Vladimir Putin ha provato a cancellare la Gran Bretagna e gli Stati Uniti dalla mappa con agghiaccianti esercitazioni nucleari: lo ha affermato un massimo esperto militare russo». Con queste parole l'allarme è stato lanciato dal quotidiano britannico The Sun che cita l'intervento del colonnello Igor Korotchenko, redattore capo della rivista russa National Defense, pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva.

Putin vuole conquistare a tutti i costi Bakhmut, ecco perché è una «città strategica»

Cosa sostiene Korotchenko nel suo intervento alla tv di Stato russa? Nel corso dell'operazione Thunder dell'altro giorno, l'esercitazione nucleare voluta da Putin, c'è stata la simulazione di un intenso attacco nucleare da parte della Russia come rappresaglia per un fantomatico attacco dell'Occidente.Sono stati lanciati dei missili balistici Yars e uno intercontinentale Sineva (da un sottomarino nel Mare di Barents).

Bene, secondo Korotchenko «questi test stavano facendo una esercitazione per un massiccio attacco missilistico nucleare in risposta a un primo attacco nucleare contro la Russia. Chi potrebbe lanciare un primo attacco nucleare sulla Russia? Gli Stati Uniti e il Regno Unito. Non so se Macron si unirebbe a questa avventura e se sia stato preso in considerazione in questo scenario. E' molto importante che abbiamo mostrato chi sono i nostri principali nemici e cosa li attende. Non c'è nessun compromesso. Il segnale è stato inviato». Il clima attorno a Putin è questo tanto che, incalzato dalla conduttrice che con il suo zelo rispecchia quella che è la linea imposta ai media russi dal Cremlino («ci siamo addestrati a distruggere Gran Bretagna e Stati Uniti?»), Korotchenko ha replicato: «Assolutamente giusto».

.