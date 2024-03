Putin rimuove il capo della marina Yevmenov dopo gli insuccessi nel Mar Nero: al suo posto Moiseev

Nikolai Yevmenov, comandante della Marina militare russa, è stato rimosso dal suo incarico: la conferma è arrivata dopo le ripetute sconfitte sul Mar Nero dovute a una serie di attacchi ucraini con droni contro le navi russe. L'ammiraglio Alexander Moiseev è stato presentato oggi come nuovo comandante ad interim durante una cerimonia in una base di sottomarini a Kronstadt, secondo quanto riferisce la Tass.

La situazione nel Mar Nero

Il bilancio recente delle operazioni di Mosca nel Mar Nero è molto scarso: la flotta russa ha perso più di una dozzina di navi a causa degli attacchi ucraini ed è in stallo. L'ultimo clamoroso affondamento ad opera dei droni ucraini è stato quello della nave da guerra Sergein Kotov. La marina russa è continua a essere pesantemente criticata dall'inizio della guerra per non essere stata in grado di sconfiggere la marina ucraina, decisamente più piccola e (si credeva) peggio equipaggiata. Quello del Mar Nero è l'unico fronte di guerra dove l'Ucraina sta nettamendo avendo la meglio: secondo Kiev, dall'inizio della guerra due anni fa, Mosca avrebbe perso un terzo della Flotta del Mar Nero, che contava su 80 navi.

La rimozione di Yevmenov

La notizia era già stata rilanciata da diversi organi di stampa filo russi, ma la conferma è arrivata solo oggi: il presidente Vladimir Putin ha licenziato l'ammiraglio Nikolai Yevmenov, che era a capo della Marina dal 2019, e lo ha sostituito con il comandante della Flotta settentrionale, l'ammiraglio Alexander Moiseyev.

Il cambio al vertice avrebbe a che fare con i numerosi affondamenti di navi della Flotta del Mar Nero da parte della Marina di Kiev.

Chi è il nuovo comandante

L'ammiraglio russo Alexander Moiseev è stato presentato durante una cerimonia ufficiale come capo della marina ad interim. Per oltre 29 anni ha prestato servizio su sottomarini nucleari e nel 2011 è stato nominato Eroe della Russia. Nel 2019, ha preso il posto di Yevmenov come comandante della Flotta del Nord, quando quest'ultimo è stato nominato comandante della marina. Non è la prima volta, dunque, che avviene questo avvicendamento.