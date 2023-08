Thailandia, il figlio dell'eccentrico re torna (a sorpresa) dopo un esilio di 27 anni. L'eredità al trono e la principessa ricoverata: cosa succede

Il ritorno del «figliol prodigo» è una delle parabole più conosciute dellla comunità cristiana. Parla di un figlio che sperpera tutto la sua eredità in piaceri terreni, salvo poi pentirsi e ritornare a casa, dove il ricco padre lo riaccoglie a braccia aperte. In Asia, è accaduta una vicenda molto simile al racconto evangelico. Il secondogenito del re di Thailandia Maha Vajiralongkorn ha visitato a sorpresa il Paese per la prima volta dopo quasi tre decenni.

Vacharaesorn Vivacharawongse, 42 anni, che vive e lavora negli Stati Uniti, martedì ha visitato un centro onlus per bambini a Bangkok. «Sono felice di tornare in Thailandia, sono stato accolto calorosamente. Sono stato via per molto tempo, 27 anni», ha dichiarato Vacharaesorn ai giornalisti presso la Fondazione per l'assistenza ai bambini delle baraccopoli. Vacharaesorn è il secondo dei quattro figli del re Vajiralongkorn, 71 anni, e della sua seconda moglie, Yuvadhida Polpraserth, che ha sposato nel 1994 e da cui ha poi divorziato. Vacharaesorn, sua madre e i suoi fratelli si sono allontanati dopo il divorzio e dunque non possiede un titolo reale formale.

Il Palazzo Reale non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale o commento pubblico sulla sua visita.

Il ritorno inaspettato

Il viaggio di Vacharaesorn in patria arriva in un momento difficile per la famiglia reale, dopo che la figlia maggiore del re, la principessa Bajrakitiyabha, 44 anni, è stata ricoverata in stato di incoscienza a dicembre dopo un collasso dovuto a un problema cardiaco.

A gennaio, il palazzo ha dichiarato che Bajrakitiyabha ha sofferto di una grave aritmia cardiaca dovuta a un'infiammazione causata da un'infezione da micoplasma e i medici hanno utilizzato un sistema di supporto per mantenere il cuore, i polmoni e i reni funzionanti.

Chi è l'erede del re?

Vajiralongkorn, nato nel 1952, è salito al trono nel 2016 dopo la morte del padre, il re Bhumibol Adulyadej, che aveva regnato per sette decenni.

Il re si è sposato quattro volte: con Soamsawali Kitiyakara nel 1977, con Yuvadhida 17 anni dopo, con Srirasmi Suwadee nel 2001 e con la regina Suthida, ex generale e vice comandante del Comando della Guardia Reale del re, che ha sposato pochi giorni prima della sua incoronazione nel 2019. Dai suoi matrimoni ha avuto sette figli - due femmine e cinque maschi - di cui solo uno è ufficialmente riconosciuto come principe.

La sorella di Vacharaesorn, la principessa Sirivannavari, è stata riaccolta in Thailandia dopo il loro allontanamento ed è una stilista e un'ippica.

È stata spesso vista in pubblico con il Re e la Regina e, durante le proteste antigovernative di massa del 2020, ha dichiarato alla CNN che la Thailandia è un Paese pacifico, affermando «amiamo il popolo thailandese, a prescindere da tutto». Il ritorno del figlio del re è stato accolto con sorpresa in Thailandia. Una foto di Vacharaesorn in un tuk-tuk a Bangkok, condivisa sulla sua pagina Facebook, è stata visualizzata più di 40 mila volte e un video che sembrava mostrare il suo arrivo all'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok è stato ampiamente condiviso sui social media.

L'eredità a rischio

Nel 2022 la principessa Bajrakitiyabha fu colpita da un improvviso arresto cardiaco. Bajrakitiyabha Narendiradebyavati è figlia della principessa Soamsawali, la prima moglie del re. La principessa ricopre anche il ruolo di Alto ufficiale della guardia personale del sovrano. Nei suoi studi all'estero ha conseguito due master negli Stati Uniti. E' stata ambasciatrice del suo Paese fra il 2012 e il 2014 in Austria. Vajiralongkorn è salito al trono nel 2016 e non ha ancora designato il successore, ma tra i figli lei è l'unica con un titolo formale e da molti è considerata la più adatta.

Poliamore

Bisogna ricordare che Maha Vajiralongkorn non è monogamo. Suthida Tidjai, Srirasmi Suwadee e Sineenat Wongvajirapakdi, sono i tre amori dell’attuale re della Thailandia. La prima ne è l’attuale moglie ufficiale. La seconda è la moglie precedente. La terza è la nuova moglie.

Queste tre donne stanno incuriosendo il mondo perché non è chiaro chi siano, se le qualità che nel tempo il re ha attribuito loro siano vere, se si tratti di vittime di un destino bizzarro che le ha consegnate ai capricci di uno stravagante personaggio di sangue blu. O se, almeno nel caso di Suthida e di Sineenat, si tratti di donne geniali che stanno riuscendo in ciò che Lady Diana fallì: vivere sontuosamente da regine infischiandosene di quel che fa il marito dai gusti discutibili.