Principe Filippo, i figli al castello di Windsor. «Voleva morire nel suo letto»

Il Regno Unito celebra il principe Filippo all'indomani della sua morte, alle soglie dei 100 anni che avrebbe compiuto il prossimo 10 giugno. Decine di salve di cannone sono risuonate oggi in tutte e 4 le nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) e nei territori d'oltremare, a mezzogiorno ora locale, per l'estremo saluto al principe consorte. I famigliari sfilano davanti al feretro nel Castello di Windsor. «Filippo è voluto morire a casa e la Regina lo ha sostenuto nel rifiutare un nuovo ricovero», rivela intanto il britannico The Telegraph.

Un omaggio promosso dal ministero della Difesa britannico in ricordo dei ruoli ricoperti dal duca di Edimburgo nelle forze armate di Sua Maestà, del suo passato in divisa nella Royal Navy, dei trascorsi da veterano combattente nella Seconda Guerra Mondiale. I colpi sono stati sparati - senza pubblico per le restrizioni dell'emergenza Covid, ma in diretta tv - dal castello di Cardiff, da quello di Edimburgo, da quello di Hillsborough a Belfast, dalla Rocca di Gibilterra, dalla Torre di Londra e dalla caserma londinese di Woolwich Barracks, nonché dalle basi navali di Devonport e di Portsmouth e da varie navi da guerra come la Diamond o la Montrose.

To mark the death of His Royal Highness, The Duke of Edinburgh, at 12pm BST today a gun salute began firing from the Tower of London.

In total 41 rounds are being fired, with 1 round every minute, in unison with other saluting batteries across the UK. pic.twitter.com/0j3lmRwQ8u

— The Tower of London (@TowerOfLondon) April 10, 2021