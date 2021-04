Perù, ex presidente Vizcarra positivo al Covid nonostante il vaccino "furbetto"

Colpa del karma, direbbe qualcuno. Sta di fatto che l'ex presidente del Perù Martin Vizcarra è risultato positivo al Covid ad alcuni mesi dal vaccino che scatenò tantissime polemiche nel suo Paese. A febbraio era scoppiato il "Vacunagate": 470 persone avevano ricevuto segretamente una dose di vaccino. E la campagna di vaccinazione in Perù doveva ancora partire.

APPROFONDIMENTI NUOVA ZELANDA Covid, la Nuova Zelanda riparte: 50.000 a un concerto. «Nessun... COVID Variante indiana, l'Italia chiude gli aeroporti. Nuova Delhi... L'ALLARME Covid India, record di casi: quasi un milione in tre giorni

Uno scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro della Salute, Pilar Mazzetti, e di quella degli Esteri, Elisabetta Astete. Vizcarra nega di essere stato vaccinato in modo irregolare. Afferma che lui, suo fratello e sua moglie si sono offerti volontari per una sperimentazione clinica prima dell'inizio ufficiale della campagna di vaccinazione. L'ex presidente rimane ancora coinvolto anche in un'indagine sulle accuse di corruzione risalenti al tempo in cui era governatore della regione di Moquegua, nel sud del Perù, dal 2011 al 2014.

Variante indiana, l'Italia chiude gli aeroporti. Nuova Delhi senza ossigeno, arrivano aiuti internazionali

«Nonostante le precauzioni prese per evitare di introdurre il virus a casa, io e mia moglie siamo positivi al Covid-19», ha annunciato ieri sera Vizcarra su Twitter. «La mia famiglia è in isolamento. Non abbassiamo la guardia», ha aggiunto l'ex presidente. Il contagio è avvenuto la settimana in cui Vizcarra è stato bandito dalla carica politica dal Congresso peruviano, per aver ricevuto impropriamente dosi del vaccino Sinopharm a ottobre. Non potrà quindi occupare il seggio di deputato che ha recentemente conquistato.

La positività di Vizcarra potrebbe far rifiorire in Perù i dubbi sull'efficacia dei vaccini del laboratorio cinese Sinopharm acquistato da Lima. Il Paese sta affrontando l'apice di una seconda ondata epidemica, alimentata da una variante originaria del Brasile. L'ultimo bilancio giornaliero del Perù ha portato il numero totale di morti a 59.440 dall'inizio della pandemia, mentre il numero totale di casi si attesta a oltre 1,7 milioni nel paese da 33 milioni di abitanti.