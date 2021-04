Covid India, record di casi: quasi un milione in tre giorni

Non si ferma l'allarme Covid in India. In Paese è in ginocchio a causa della nuova ondata di contagi e ieri è arrivato l'ennesimo "record": secondo il ministero della Salute sono ben 346.786 e si sono registrati altri 2.624 decessi. Si tratta del bollettino delle vittime più triste mai comunicato dallo scorso anno.

Dall'inizio della pandemia, nel Paese - con un sistema sanitario a corto di posti letto in ospedale e di ossigeno - si contano almeno 16.610.481 contagi con 189.544 morti. I casi attivi sono 2.552.940. Ieri le autorità sanitarie indiane avevano segnalato 332.730 contagi, mentre due giorni fa avevano dato notizia di poco meno di 315.000 casi accertati. Praticamente un milione in tre giorni. Molti esperti prevedono che l'attuale ondata non raggiungerà il picco per almeno altre tre settimane e ritengono che il numero reale di morti e casi sia molto più alto.