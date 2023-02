Turchia, morto Eyup Turkaslan, portiere del Malatyaspor: aveva 28 anni. «Sei stato una bella persona»

Ahmet Eyüp Türkaslan, portiere dello Yeni Malatyaspor, è tra le vittime del terribile terremoto in Turchia. A riportare la notizia sono i media locali. L'allenatore del club Yalmaz Vural ha dichiarato che il corpo del giovane giocatore è stato estratto senza vita dalle macerie. Salva, invece, la moglie. «Il nostro portiere, Ahmet Eyüp Türkaslan, ha perso la vita sotto le macerie a seguito del terremoto. Riposa in pace. Non ti dimenticheremo, sei stata una bella persona», sono state le parole del Malatyaspor che milita nella Serie B turca in un tweet.

Başımız sağ olsun!



Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan.😢 pic.twitter.com/15yjH9Sa1H — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023