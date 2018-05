Vince oltre 300 milioni alla lotteria, ma la sua vita diventa un incubo e finisce in carcere

di Enrico Chillè

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il giorno più bello della tua vita è quando scopri di aver. I più brutti, invece, sono tutti quelli che vengono dopo, ed ogni giorno è peggio del precedente». Parola di chi è stato baciato dalla fortuna, vincendo un premio da record alla lotteria, ma poco dopo si è ritrovato immerso in undal quale sarà molto difficile uscire. La storia di, un dominicano che vive nei pressi di, rivela che a volte il denaro può essere fonte di guai.Pedro, che ha, veniva da una famiglia poverissima di Jarabacoa, un piccolo centro situato in una zona rurale della. A 18 anni, per tentare di uscire da quella povertà assoluta, aveva deciso di emigrare neglie dopo anni di lavori umili e saltuari era riuscito anche ad avviare un piccolo emporio, nel 2006. Pur avendo migliorato le proprie condizioni economiche, l'uomo non era soddisfatto della propria vita: «Non riuscivo più a sopportare la fatica di dover reggere tutta l'attività da solo, lavorando anche 18 al giorno. Per questo motivo, ogni settimana giocavo alla, avevo un sogno».Quel sogno si è avverato nel marzo del 2013, ma ben presto, come riporta anche La Nacion , si sarebbe rivelato un incubo. Pedro, infatti, aveva vinto grazie alla lotteria della ragguardevole somma di. Al netto delle tasse, nelle tasche dell'uomo sarebbero entrati 221 milioni di dollari (circa 190 milioni di euro). Una somma comunque enorme per l'uomo, che era diventato il simbolo del sogno americano per i migranti e che aveva dichiarato subito dopo la vincita: «Per prima cosa, credo che mi comprerò un', vorrei ridurre il chilometraggio delle mie». Pedro, che per un mese festeggiò vivendo nel lusso, aveva poi deciso di ripartire così la: 57 milioni di dollari investiti nel proprio paese, altri cinque donati a tutti i suoi compaesani e 300mila dollari per una casa di proprietà., però, dovevano ancora arrivare. Ancora in estasi per la vincita da capogiro, Pedro si è visto recapitare un reclamo di circa 30mila dollari da parte di tre dei suoi cinque, che chiedevano il pagamento degli alimenti arretrati. Anche l'ex compagna,, aveva avanzato una richiesta economica, ancora più clamorosa: la metà del premio, poiché, a detta della donna, molte spese quotidiane precedenti a quella vincita erano state affrontate congiuntamente. Come se non bastasse, a novembre 2013 iavevano accusato Pedro di aver prima promesso di pagare a tutti due mesi di affitto, per poi sparire nel nulla con i soldi del premio.La situazione, già di per sé complicata, assunse sfumature drammatiche pochi mesi dopo. A nome di Pedro, infatti, vennero perpetrate diverseda parte di ignoti malintenzionati che promettevano prestiti e finanziamenti fino a un milione di dollari con un tasso d'interesse pari al 2,5%. Il peggio, però, doveva ancora arrivare: laventenne della sua ex compagna arrivò ad accusarlo di, a detta della giovane commessa ripetutamente nel periodo in cui la giovane aveva un'età compresa. Dopo quella denuncia, Pedro fu arrestato e accusato di violenza sessuale aggravata, per cui fu incarcerato senza diritto alla cauzione fino alla fine dello scorso anno. Oggi l'uomo si trova in libertà condizionata, costretto adai domiciliari, con obbligo di firma settimanale e di portare una cavigliera elettronica. Se dichiarato colpevole, l'uomo sarà condannato a. Intanto, però, si è visto limitare la libertà personale e non ha più accesso all'incredibile somma ottenuta con il biglietto vincente di una delle lotterie più ricche al mondo.