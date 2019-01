Parigi, esplosione in una panetteria: 3 morti, 3 feriti sono italiani

Almeno tre persone sono rimaste uccise nell'esplosione della panetteria a Parigi, nei pressi dell'Opera. Tra i feriti c

Tra i feriti anche tre italiani. Due giornalisti, Valerio Orsolini, videomaker di Cartabianca, che era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli e non sarebbe grave. Così come l'inviato e filmaker di Agorà, Matteo Barzini. «Matteo si trovava nell'hotel Mercure, vicino alla panetteria, quando si è verificata l'esplosione - racconta all'Adnkronos Serena Bortone, conduttrice della trasmissione su Rai3 - È stato investito da alcune schegge, fortunatamente nulla di grave, adesso è in ospedale, dove devono mettergli dei punti alla gamba e fare gli accertamenti necessari».

i sono anche tre italiani. Fumo, fiamme e macerie nella rue de Trevise a due passi dalle Galeries Lafayette, dietro al teatro delle Folies Bergères, immagini che hanno fatto temere all’inizio a un possibile atto doloso.LEGGI ANCHELe vittime sono due vigili del fuoco e una cittadina spagnola. La donna si trovava dentro uno degli hotel vicino alla panetteria. Tra i 37 feriti, riferisce sempre il ministero degli Esteri, ci sarebbe anche un altro spagnolo, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il ministro Christophe Castaner ha comunicato che «la situazione adesso è sotto controllo». Dopo l'esplosione sono stati mobilitati oltre 200 vigili del fuoco.​