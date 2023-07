Papà trans partorisce un bimbo dopo aver scoperto che la fidanzata non poteva avere figli. La storia di Caleb

Un uomo transgender ha smesso di assumere testosterone per avere un bambino dopo che la sua compagna ha scoperto di non poter avere figli. Caleb Bolden, 27 anni, direttore di un negozio di Chatteris, Gran Bretagna, ha iniziato la transizione sei anni fa, più o meno nello stesso periodo in cui lui e la sua compagna, Niamh Bolden, 25 anni, hanno iniziato a provare ad avere un figlio tramite donatore.

La storia

Niamh ha subito tre aborti spontanei e due gemelli sono nati morti a 23 e 27 settimane prima che le venisse detto che probabilmente non avrebbe mai potuto evere figli.

Piuttosto che pagare circa 70.000mila sterline per un trattamento per la fertilità, la coppia ha così deciso che Caleb avrebbe interrotto le sue iniezioni giornaliere di testosterone e avrebbe usato un donatore di sperma nel tentativo di rimanere incinta lui stesso. La bambina, alla fine, è nata lo scorso a maggio.

Transgender man stops testosterone to get pregnant with a sperm donor after his partner discovered she couldn't have children https://t.co/qLkf5GJm5V pic.twitter.com/tUMCgsSaCx — Daily Mail Online (@MailOnline) July 19, 2023

Nonostante abbia sopportato alcuni commenti crudeli da parte di estranei e soffra di disforia di genere durante la gravidanza, Caleb ama essere papà e progetta di avere un altro figlio. «Uscire dal testosterone è stata una strada rocciosa perché avevo così tanti ormoni che giravano per il mio corpo», ha detto Caleb parlando della decisione di provare ad avere un bambino. «La transizione era qualcosa che sapevo di voler fare fin dalla giovane età, ma per me e la mia compagna [avere un figlio] era qualcosa che avevamo sempre desiderato e volevo provarci». Caleb ha iniziato la transizione nel 2017, mentre la sua compagna Niamh, anche lei store manager, ha scoperto di non essere in grado di concepire naturalmente nel 2022.