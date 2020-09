Overdose di Xanax stronca a 17 anni Ethan Peters, youtuber e influencer del make up in Texas

Un'overdose di Xanax ha portato via Ethan Peters, YouTuber ed influencer texano noto come Ethan is Supreme, 17 anni. La notizia è stata data via Twitter da un collega YouTuber, Sl04n ed è stata confermata dal padre a Fox News: è stato lui a trovare il corpo nella sua abitazione. La sua migliore amica, ugualmente star di Instagram, Ava Louise ha detto che Ethan non sopportava più la pressione per la crescente popolarità: solo su Instagram aveva doppiato 500mila followers.



Ava Louise ha anche lanciato un appello: «Ethan una settimana fa mi aveva chiesto aiuto, mi pento di avergli lasciato prendere quelle pillole, ragazzi state lontani da questa roba».

Ethan fin dall'età di 13 aveva conquistato spazio sui social con tutorial sul Make up e Beauty rilanciato in particolare da YuoTube.

Ethan Peters aka Ethan is Supreme has passed away at 17 years old from an apparent Xanax overdose. While he’s made some bad decisions in the past, no one deserves their life to be taken from addiction. pic.twitter.com/pbMql7GrB3

