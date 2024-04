Chi sono gli operatori umanitari della ong WCK uccisi a Gaza: dall'australiana Zomi al polacco Damian

Sono stati uccisi mentre erano a bordo della loro auto in cui era visibile il logo della ong, e mentre lavoravano: stavano portando pasti agli sfollati palestinesi di Gaza. Sono sette in tutti gli operatori umanitari della ong Wck morti stamattina.

Ci sono cittadini di Australia, Polonia e Regno Unito, uno aveva il doppio passaporto americano e canadese, un altro era palestinese.

Gaza, uccisi 7 operatori umanitari dello chef José Andres: distribuivano aiuti. Iran: America responsabile attacco a Damasco

Uccisi sette operatori umanitari a Gaza: chi sono

Dalle prime, frammentate, informazioni si sa che la squadra viaggiava in una zona "deconflicted" , cioè un'area in cui si dovrebbero evitare combattimenti. Gli operatori si muvevano con due auto blindate. «Nonostante il coordinamento dei movimenti con le Forze di Difesa Israeliane, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza sulla rotta marittima», recita il comunicato della ong.

La ong WCK è un'associazione no-profit fondata dal famoso chef José Andrés, ha operato anche in Italia, a Taranto, e ha spedito più di 37 milioni di pasti ai palestinesi a Gaza a partire dal 7 ottobre 2023, giorno in cui Hamas ha attaccato i kibbutz israeliani facendo scoppiare la guerra. Ora, dopo il raid che ha ucciso i suoi operatori, ha sospeso le attività a Gaza.

José Andrés, chi è lo chef fondatore della Ong coinvolta nel raid a Gaza. «Abbiamo perso degli angeli, ho il cuore spezzato»

Zomi Franckom

Tra le vittime c'è una donna australiana, Lalzawmi Frankcom, detta Zomi. Aveva 43 anni, era originaria di Melbourne. Il Ministero degli Esteri australiano ha confermato la sua morte e ha diramato una nota di protesta contro il governo Netanyahu. «Una vita dedicata al servizio degli altri», la ricorda la ministra Penny Wong. «La morte di qualsiasi operatore umanitario è scandalosa e inaccettabile. Durante tutto questo conflitto, l'Australia ha chiesto moderazione, protezione dei civili e accesso sicuro e senza ostacoli per l'assistenza umanitaria. Il governo australiano condanna questo attacco e ha presentato le proprie rimostranze al governo Netanyahu chiedendo una revisione approfondita e rapida. Ribadiamo la nostra richiesta di un immediato cessate il fuoco umanitario, la liberazione di tutti gli ostaggi e il rispetto del diritto umanitario internazionale».

Damian Soból

Tra le vittime ci sono almeno due europei. C'è anche un polacco. Lo si apprende dalla dichiarazione del sindaco della città di Przemyśl che lo ha identificato. È Damian Soból: le foto che lo ritraggono sui social lo vedono impegnato in numerose attività di preparazione e consegna dei pasti per la ong. Gli amici lo piangono e lo ricordano come «molto premuroso e fantastico».

L'autista palestinese

Un altro dei morti è stato identificato come un uomo palestinese: dovrebbe essere la persona che guidava l'auto che è stata colpita. Lo riporta il Wp. Questo raid è il primo che coinvolge operatori umanitari stranieri a Gaza dall'inizio della guerra anche se un numero record di palestinesi impiegati dalle Nazioni Unite sono stati uccisi nel conflitto, osserva il quotidiano statunitense.