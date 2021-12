Omicron, gli scienziati inglesi: «Si rischiano 3mila ricoveri al giorno, ora misure più restrittive». Olanda verso lockdown, Germania compra più dosi

Gran Bretagna, servono misure più restrittive perché a causa della diffusione della variante Omicron si rischiano 3.000 ricoveri al giorno. È l'allarme lanciato dal comitato di esperti Sage, gli scienziati che consigliano il governo di Londra sulla pandemia, in un incontro che si è svolto giovedì scorso e di cui oggi la Bbc ha rivelato i contenuti in esclusiva. Nel documento redatto alla fine della riunione si sottolinea che «c'è molta incertezza» sull'andamento dei ricoveri rispetto a Omicron e che «servono altre misure oltre al piano B» varato da Boris Johnson.

Olanda verso un nuovo lockdown

L'Olanda si prepara a un nuovo lockdown. Secondo quanto riportano i media locali, il Team nazionale di gestione delle epidemie ha raccomandato al governo «misure rigorose» per frenare la diffusione della variante Omicron, con la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri e negozi non essenziali. L'annuncio è atteso nel corso di una conferenza stampa del premier Mark Rutte e del ministro della Salute, Hugo de Jonge, questa sera alle 19. Già all'inizio della settimana il governo aveva prorogato fino al 14 gennaio le restrizioni in vigore dallo scorso 28 novembre, inclusa la chiusura di tutti i servizi non essenziali tra le 17 e le 5.

Germania

I ministri della Salute del governo federale e dei lander tedeschi si riuniscono oggi in un vertice di emergenza per discutere della situazione della pandemia e delle scorte di vaccini nel Paese. A lanciare recentemente l'allarme è stato il ministro della Sanità Karl Lauterbach, preoccupato per le scorte di vaccini per il primo trimestre del 2022. Lauterbach intende acquisire vasti quantitativi di vaccini, anche se è appena stato annunciato l'arrivo, prima del previsto, di 35 milioni di dosi del vaccino Moderna.