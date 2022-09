Conduttore radiofonico ucciso, ferita anche la compagna e i suoi due figli

Un conduttore radiofonico di Detroit è stato ucciso mentre era nel suo appartamento in un tentato omicidio-suicidio che ha lasciato altre quattro persone gravemente ferite. Jim Matthews, un conduttore notturno di 57 anni al WWJ-AM, è stato assassinato venerdì a Chesterfield Township, nel Michigan.

Omicidio conduttore radiofonico, l'agguato

La fidanzata (di 35 anni) di Matthews e i suoi due figli, di 5 e 10 anni, sono stati ricoverati in ospedale nell'incidente insieme al sospetto di omicida di 54 anni, che aveva tentato senza successo di uccidersi, ha riferito la Detroit Free Press.

La fuga della fidanzata

Il sospetto assassino era un assiduo frequentatore della casa di Matthews ed era stato invitato all'interno poche ore prima dell'inquietante attacco, avvenuto intorno a mezzogiorno, secondo quanto riferito dalla polizia. La donna ferita non identificata è riuscita a fuggire dalla casa con la bambina di 5 anni e ha fermato un autista per chiamare la polizia.

Sospettato trovato in overdose

È stata portata in ospedale in condizioni critiche mentre la ragazza era in condizioni stabili con ferite non specificate. Il bambino di 10 anni è stato trovato gravemente ferito in un armadio, dove era legato e soffriva di un trauma da corpo contundente. Il sospetto si trovava nel seminterrato in stato di overdose di droga.

Il ricordo dei colleghi

“Era un professionista esperto ed era dedito alla WWJ e all'industria radiotelevisiva. Amava trasmettere le ultime notizie ai suoi ascoltatori", ha continuato la stazione. “Ci sono state molte lacrime versate nella nostra redazione questo pomeriggio. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia e agli amici di Jim”.