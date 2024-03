Guerra, perché l'Ucraina non può perdere Odessa, cruciale per l'accesso al Mar Nero: attacchi intensificati negli ultimi giorni

Una serie di operazioni sempre più mirate che hanno un solo obiettivo, Odessa, la grande città portuale russa sul Mar Nero.

La strategia di guerra di Vladimir Putin è sempre più precisa: il suo esercito sta avanzando (lentamente) nel sud per creare le teste di ponte adatte al grande attacco. Ieri sono state 170.000 le abitazioni di Odessa rimaste senza elettricità dopo la caduta dei frammenti di un drone lanciato dai russi su un impianto energetico. Lo hanno dichiarato il governatore dell'oblast di Odessa, Oleh Kiper, e il più grande operatore privato di elettricità dell'Ucraina, Dtek. L'aeronautica di KIev ha affermato di aver abbattuto nove degli 11 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia durante la notte, nonché nove dei 14 missili da crociera. Ma si tratta solo dell'ultimo di una serie di attacchi sulla città: il 25 un altro lancio di missili ha colpito infrastrutture e causato il ferimento di tre donne. Una vasta operazione è in corso - parallelamente - a Mikholaiv. Su Odessa quasi ogni giorno suonano le sirene antiaeree, seguite da esplosioni che scuotono la città.

Perché Odessa è strategica

Odessa, terza città più grande dell'Ucraina e porta d'accesso al Mar Nero, è fondamentale per i piani di Putin, come ha espresso esplicitamente e regolarmente. «L’intero sud-est dell’Ucraina è sempre stato filo-russo perché questi sono territori storicamente russi», ha detto alla fine del 2023 , contravvenendo ai fatti storici e al caratterev multietnico e cosmopolita della città. Ma Odessa è centrale per Putin perché la conquista taglierebbe l’accesso dell’Ucraina ai mercati mondiali e darebbe a Putin una leva per controllare le esportazioni di grano verso gran parte del mondo in via di sviluppo. Da Odessa partono inoltre la maggior parte degli attacchi alla marina russa che negli ultimi tempi ha subito molti danni.

I problemi russi nel Mar Nero

Secondo una recente analisi di Newsweek, la flotta russa continua a registrare problemi sul fronte Mar Nero: «In netto contrasto con gli sforzi dolorosi e faticosi dell’Ucraina per frenare la marcia della Russia verso ovest nell’Ucraina orientale, Kiev sta attaccando la flotta del Mar Nero di Mosca con sorprendente successo. Tre navi russe - due grandi navi da sbarco, oltre a una nave da ricognizione che l'Ucraina aveva precedentemente preso di mira - potrebbero essere state colpite da attacchi missilistici ucraini sulla città portuale di Sebastopoli in Crimea nella tarda serata di sabato». Per questo Putin sta accelerando le operazioni nel sud. Ridurre all'impotenza Odessa consentirebbe alla flotta di agire indisturbata nel Mar Nero. Da Odessa, i droni militari ucraini, alcuni dei quali acquistati tramite crowdfunding e assemblati da volontari - perseguitano la marina russa.

Odessa, le preoccupazioni di Elon Musk

Sul tema è intervenuto oggi Elon Musk, noto per le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina. Secondo il miliardario stratunitense la Russia può «raggiungere il Dnepr» e conquistare Odessa. In un post su X Musk ha scritto che «è stato un tragico spreco di vite umane per l'Ucraina attaccare un esercito più grande che disponeva di difese in profondità, campi minati e artiglieria più potente» considerato che «l'Ucraina non aveva mezzi corazzati o superiorità aerea». Secondo Musk «non c'è alcuna possibilità che la Russia prenda tutta l'Ucraina, poiché la resistenza locale sarebbe estrema a ovest, ma la Russia guadagnerà sicuramente più territorio di quello che ha oggi. Più a lungo va avanti la guerra, più territorio guadagnerà la Russia fino a raggiungere il Dnepr. Tuttavia, se la guerra dovesse durare abbastanza a lungo, anche Odessa cadrebbe. Se l'Ucraina perderà o meno l'accesso al Mar Nero è, a mio avviso, la vera questione sul tavolo. Raccomanderei una soluzione negoziata prima che ciò accada». Il post di Musk è stato ripreso dal media ucraino Ukrainska Pravda e dall'agenzia russa Tass.

Lo scenario futuro che coinvolge la Moldavia

Le preoccupazioni dell'Occidente guardano anche a un altro Paese, la Moldavia. Il paese – relativamente vicino alle linee del fronte russo lungo la costa meridionale del Mar Nero - osserva le crescenti ambizioni di Mosca con grande apprensione non essendo dotato di una struttura difensiva adeguata, dall'esercito all'aviazione. Odessa dista poco più di una cinquantina di chilometri dalla punta orientale della Moldavia e gli analisti osservano come Putin disporrebbe di un corridoio terrestre per puntare alla regione separatista filorussa della Transnistria, dove sono stanziate circa 1.500 truppe russe e dove si trova la base di Cobasna che contiene il più grande deposito di armi illegali di tutta l’Europa orientale con le sue circa 20mila tonnellate di munizioni e armi.