Wagner, Andrey Troshev erede di Prigozhin? Chi è il comandante che potrebbe guidare i mercenari

Morto un Prigozhin se ne fa un altro? Il totonomi su chi sarà il prossimo leader della Wagner è entrato nel vivo: il nome più accreditato è quello di Andrey Troshev anche se il Cremlino non si esprime sulla possibilità di vederlo al comando del gruppo di mercenari: «Non ci riguarda. De jure, non esiste una tale entità», ha affermato Dmitry Peskov.

Negli scorsi giorni, prima delIa morte di Prigozhin, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di aver proposto ai combattenti del Gruppo Wagner che il mercenario noto come «Sedoi» (che in russo significa «capelli grigi», ndr.) prendesse il posto del «cuoco dello zar». Trai nomi per il post-Prigozhin, quello più affidabile sarebbe stato quello di Dmitry Utkin, ex ufficiale delle forze speciali dell'intelligence militare del GRU e fondatore di Wagner, ma anche lui è morto insieme all'ex leader dei mercenari di Putin.

Chi è Andrey Troshev

Il suo profilo è contenuto nei documenti, riguardanti i sanzionati che operavano in Siria, della Gran Bretagna. Ma chi è Troshev, così temuto? L'uomo è nato a San Pietroburgo, il 5 aprile 1962, secondo fonti russe. Ma la sua data di nascita è già un giallo: i documenti inglesi riportano che l'uomo sia nato il 5 aprile 1953.

Ha combattuto in Afghanistan durante la guerra decennale dell'Unione Sovietica. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, prestò servizio nel Caucaso settentrionale con l'esercito russo e poi nella SOBR, un'unità delle forze speciali di reazione rapida del ministero degli Interni russo: era il comandante dell'unità.

Per il suo servizio in Afghanistan, Troshev ha ricevuto due volte l'Ordine della Stella Rossa. Nel 2016 ha ricevuto la medaglia più importante della Russia, «Eroe della Russia», per l'assalto a Palmira in Siria contro i militanti dello Stato islamico. Una foto apparsa sui media russi nel 2017 mostra Putin insieme a Troshev, Utkin e altri. Entrambi gli uomini portano diverse medaglie. Si ritiene che la fotografia risalga al 2016.

Il ricovero

Nel 2017 è stato ricoverato a San Pietroburgo; era ubriaco e con addosso alcuni oggetti insoliti.Con sé aveva cinque milioni di rubli (quasi 60mila dollari, ndr.), mappe militari della Siria, biglietti aerei e ricevute di nuove armi in suo possesso.

Secondo i media russi, che hanno citato i rapporti della polizia, Troshev era così ubriaco da riuscire a dire il suo nome.