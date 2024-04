Nizza Monferrato, il dramma di mamma Fermina: il marito e tre figli morti in quattro incidenti stradali

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato il figlio Mirco, di 34 anni. Prima di questo però, mamma Fermina, aveva già perso in tre incidenti stradali diversi il marito e altri due figli. La donna, originaria di Madrid ma resistente da anni a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, ha fatto i conti con un altro dolore terribile: il figlio Mirco Corneglio, 34 anni, noto dj della zona, è morto a causa di un incidente in moto a Bazzana di Mombaruzzo mentre da Nizza andava ad Alessandria.

Non sarebbero stati coinvolti altri mezzi: l'uomo aveva un appuntamento con alcuni amici ma mentre era a bordo della sua Yamaha ha perso il controllo ed è morto sul colpo.

Gli incidenti

Fermina Cauto 22 anni fa in un altro incidente aveva perso il marito Roberto: l'uomo stava caricando un container quando fu investito da un collega con l'auto a Tortona. Un anno prima in un altro incidente era morto un altro figlio, Hernando Rodriguez Cauto, avuto da un precedente matrimonio: rimase ucciso a Nizza Monferrato, in Valle San Giovanni, mentre era in auto. L'ultima tragedia nel 2016 a Opessina, sulla Asti-Mare: a morire in un incidente fu la figlia Sonia, 22 anni, al tempo commessa in un negozio di abbigliamento di Nizza. Fino a sabato, quando la sorte le ha messo davanti ancora una volta un tragico destino. Gli amici di Mirco, in onore del quale è stata organizzata una fiaccolata, sabato si sono radunati attorno alla donna per farle sentire la loro vicinanza. Al fianco della donna l'ultimo figlio, nato dal primo matrimonio.