Nasconde un neonato nella valigia, turista americana fermata all'aeroporto

Nascondeva unappena nato nel suo bagaglio. Una donna è stata arrestata all'aeroporto internazionale di Manila, dopo che gli agenti dell'Ufficio immigrazione delle, secondo quanto riportato dalla Cnn, l'hanno fermata mentre provava a lasciare il Paese con il bimbo, nato appena sei giorni fa, chiuso all'interno della valigia con cui viaggiava.Della donna non è ancora stata resa nota l'identità. Si sa solo che sarebbe cittadina americana, di 43 anni, e che ha dichiarato di essee la zia del piccolo, anche se non è stata in grado di provarne la parentela. Il caso è passato ora nelle mani dell'Ufficio nazionale che si occupa del traffico di esseri umani.