Nave russa Ivanovets colpita da missili ucraini e affondata, danno da oltre 30 milioni di dollari

Nave russa nel Mar Nero affondata dai missili ucraini. L'intelligence militare di Kiev ha affermato che una delle sue unità ha distrutto stanotte la nave Ivanovets.

Le caratteristiche

Alla fine degli anni '70, i sovietici si resero conto della necessità di un'imbarcazione più grande, più idonea alla navigazione, con un migliore armamento di cannoni e radar di ricerca aerea posizionati più in alto. La necessità di questi miglioramenti fu sottolineata dalla Prima Guerra del Golfo, quando 12 navi lanciamissili irachene di classe Osa-I furono distrutte o danneggiate dai missili antinave Sea Skua a corto raggio. Sono stati attaccati dagli elicotteri britannici Lynx, ma gli equipaggi dell'Osa non li hanno notati perché volavano sotto l'orizzonte radar. Nella classe Tarantul, sia il cannone principale singolo da 76 mm (3,0 pollici) che i due cannoni di tipo Gatling da 30 mm (1,2 pollici) vengono utilizzati per la difesa aerea, insieme a una suite completa di guerra elettronica. Le barche sono costruite dai cantieri Petrovsky ( San Pietroburgo ), Rybinsk e Ulis ( Vladivostok ). Una versione di queste navi per la guerra antisommergibile costiera e il pattugliamento fu sviluppata come corvetta di classe Pauk o Progetto 1241.2.

Il costo

La Marina indiana ha pagato circa 30 milioni di dollari per produrre su licenza Tarantul-I all'inizio degli anni '90. Con oltre 30 vendite sul mercato d'esportazione, la Tarantul è stata un relativo successo per l'industria navale russa.