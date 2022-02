​Navalny: «Guerra in Ucraina scatenata da Putin per coprire la corruzione, il furto ai cittadini russi»

Navalny, dissidente russo, non ha dubbi: «La guerra in Ucraina è stata scatenata da Putin per coprire la corruzione, il furto ai cittadini russi». Il noto oppositore russo Alexei Navalny, attualmente in carcere con una condanna a due anni e mezzo e sotto processo per reati che prevedono pene fino a dieci anni di reclusione, ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di usare l'invasione dell'Ucraina per coprire la corruzione russa.

In un video pubblicato dalla testata giornalistica indipendente Dozhd, riferisce Bbc News online, si vede Navalny con indosso l'uniforme carceraria mentre esprime la sua opposizione all'invasione dell'Ucraina, che causerà «un numero enorme di vittime».

Inoltre afferma che «questa guerra tra Russia e Ucraina è stata scatenata per coprire il furto ai cittadini russi e per distogliere la loro attenzione dai problemi che esistono all'interno del Paese».