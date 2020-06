Nato il figlio del medico eroe che lanciò l'allarme Covid19 a Wuhan. La vedova: «Ci vedi dal Paradiso?»

Wuhan, è nato il secondo figlio del medico eroe che per primo lancio l'allarme della presenza del Covid19 in città e in Cina. Il secondogenito di Li Wenliang ènato in un ospedale di Wuhan: Li Wenliang era il giovane medico eroe che per primo lanciò l'allarme sulla diffusione del coronavirus in Cina. Lo riporta il South China Morning Post che rilancia una notizia di Litchi News. Li è morto a inizio febbraio dopo aver contratto il virus. «Marito mio, ci vedi dal Paradiso? - ha scritto stamani Fu Xuejie, vedova del dottor Li, su WeChat -. L'ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Lavorerò sodo per amarli e proteggerli».

Dr. Li Wenliang’s son was born this morning! His wife posted on WeChat: “hubby, do you see from heaven? Your last gift to me was born today. I will take good care of them.” ❤️ pic.twitter.com/S4x3rXgPnY

— Marauder (@marauder1008) June 12, 2020