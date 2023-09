Josh Vickers, la moglie del portiere del Derby County muore di cancro a 3 mesi dal matrimonio. Il post su Instagram: «Mi guarda da lassù»

Lutto nel calcio inglese. Dopo soli tre mesi di matrimonio, è morta per un tumore la moglie di Josh Vickers, portiere del Derby County.

Il ricordo di Josh

Josh Vickers ha voluto salutare la moglie con una emozionante lettera, che ha pubblicato sul suo account Instagram. Il calciatore del Derby County, che aveva iniziato la carriera tra le file dell'Arsenal, ha ottenuto numerose manifestazioni di solidarietà da parte degli utenti e dei compagni di squadra. Come riporta il Daily Mail, la moglie di Vickers, Laura, è morta a causa di un tumore.

Josh e Laura si erano sposati lo scorso giugno, poco prima dell'inizio del calvario: sono stati numerosi, infatti, i cicli di chemioterapia affrontati da Laura, nel tentativo di fermare la malattia.

Per Vickers non deve essere stato facile trascrivere verbalmente i suoi sentimenti, infatti questo è l'incipit del post: «Ho scritto e riscritto più volte e ancora non riesco a trovare le parole giuste».

Queste le parole scelte dal portiere: «Mia moglie ha perso la sua battaglia contro il tumore..Nonostante il calvario, ha sempre affrontato tutto con il sorriso, per godersi fino all'ultimo il tempo a disposizione. Io ricorderò sempre tutti i momenti passati insieme, dal primo all'ultimo. So che lei mi guarderà sempre da lassù e continuerà ad ispirarmi ogni giorno».

Il tributo dei compagni di squadra

Il Derby County, la squadra di Josh, ha voluto pubblicare un post per manifestare supporto nei confronti del suo portiere:

Anche i compagni di squadra non si sono tirati indietro, pubblicando post e commenti di solidarietà nei confronti di Josh Vickers. Infine, durante la partita di ieri sera, i giocatori del Derby County hanno indossato, durante il riscaldamento, una maglia con la scritta: “Josh 31”.