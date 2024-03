Moldavia, drone colpisce base in Transnistria: la Russia reagisce contro l'Ucraina: «Come il Donbass»

La Russia ha accusato l'Ucraina di aver colpito con un drone una base in Moldavia durante le elezioni. Dopo che il 17 marzo un drone ha colpito un elicottero in una base situata nella repubblica moldava della Transnistria, la portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che il drone è stato lanciato dall'Ucraina per causare panico durante le elezioni presidenziali russe.

La Transnistria è una repubblica filo-russa all'interno della Moldavia, Paese che vuole entrare nell'Unione europea e che è nel mirino della Russia da mesi. Il Cremlino sta organizzando azioni di destabilizzazione a ripetizione. Anche Alexander Shcherba, ex presidente del Consiglio supremo della Transnistria, ha lanciato un'accusa, collegando l'attacco a non meglio precisate "impronte digitali ucraine", secondo quanto riportato dall'Institute for the Study of War.

La verità è che il colpevole dell'attacco del 17 marzo non è ancora stato identificato pubblicamente e le accuse all'Ucraina di aver inviato il drone sono state finora infondate.

Sebbene l'ISW non sappia chi abbia effettuato l'attacco, il think tank con sede a Washington ha sostenuto che «è improbabile che siano state le forze ucraine a condurre l'attacco, visti i mezzi limitati utilizzati e l'insignificanza dell'obiettivo». Ha suggerito che «la Russia o attori legati alla Russia potrebbero aver tratto vantaggio dall'attacco» per promuovere i suoi sforzi di destabilizzazione all'interno della Transnistria.

Da anni si discute dell'annessione della Transnistria, mentre la Russia ha spesso approfittato della posizione geografica della Moldavia, che confina anche con l'Ucraina. Secondo ISW, i funzionari della Transnistria hanno chiesto la protezione della Russia dalla Moldavia.

Anche i funzionari governativi della regione autonoma moldava della Gagauzia hanno tenuto diversi incontri con i leader russi per discutere delle loro relazioni economiche. Questi funzionari hanno anche detto di essere interessati alla protezione russa.

ISW ha scritto in un aggiornamento di mercoledì che «gli attori affiliati al Cremlino nella regione autonoma moldava filo-russa della Gagauzia stanno evovcando narrazioni che rispecchiano le precedenti affermazioni russe sull'Ucraina negli anni precedenti all'invasione totale del 2022».

Prima dell'invasione, Putin ha passato anni a sostenere che l'Ucraina stava violando i diritti dei separatisti filorussi nella parte orientale del Paese e che la Russia doveva proteggerli. Molte delle accuse erano prive di fondamento. Ora il governo russo sta usando una retorica simile per descrivere regioni della Moldavia come la Transnistria.

I funzionari moldavi riconoscono il pericolo che si corre quando la Russia aumenta la pressione. «Gli ultimi due anni, senza esagerare, sono stati di gran lunga i più difficili degli ultimi 30 anni», ha dichiarato recentemente all'AP Mihai Popsoi.