Missili Atacms a Kiev, cosa sono e perché è l'arma "decisiva" per la Crimea. Zelensky: «Pronti a riceverli». Ma è giallo negli Usa

Missili Atacms all'Ucraina? Joe Biden ha detto a Volodymyr Zelensky che gli Usa forniranno un piccolo numero di missili a lungo raggio per aiutare Kiev nella guerra con la Russia. Lo riferisce Nbc News evocando l'invio degli Atacms e citando tre dirigenti statunitensi e un funzionario del Congresso. Quest'ultimo ha precisato comunque che c'è ancora un dibattito in corso su quale tipo di missili mandare.

Gli Stati Uniti invieranno all'Ucraina una «piccola quantità» di missili a lungo raggio Atacms. Lo hanno riferito funzionari all'emittente Nbc, mentre ieri il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, a proposito della fornitura a Kiev di questi missili, ha affermato che «il presidente ha deciso che non fornirà gli Atacms all'Ucraina, ma non ha nemmeno tolto la questione dal tavolo per il futuro», escludendo la presenza degli Atacms nell'ultimo pacchetto di aiuti militari. Tre funzionari citati dall'emittente hanno precisato che una quantità limitata ma non specificata di missili sarà consegnata all'Ucraina, senza chiarire i tempi.

Il giallo

Nel nuovo invio di armi all'Ucraina dagli Usa non ci sono i missili «Atacms». Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan confermando indiscrezioni di stampa. Un giallo rispetto poi alle dichiarazioni rilasciate successivamente dallo stesso Biden.

La speranza di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è fiducioso che il Paese rafforzerà le sue capacità missilistiche a lungo raggio e ritiene che il percorso lungo la strada degli Atacms statunitensi sarà come quello per i caccia F-16: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita una dichiarazione del capo dello Stato rilasciata ai giornalisti a Washington. «Sarà come con gli F-16», ha detto Zelesnky riferendosi ai missili Atacms: si tratta in generale di rafforzare le capacità a lungo raggio dell'Ucraina, ha sottolineato, aggiungendo di aver avuto importanti colloqui anche con i membri del Congresso. «Stiamo lavorando su questo tema da molto tempo e con impegno - ha concluso -. Sarà lo stesso che con gli F-16. Capiamo cosa succederà. E arriverà il momento in cui tutti lo vedranno».

Le caratteristiche

L'acronimo con cui sono conosciuti è Atacms. Per esteso Army Tactical Missile System. Il missile a lungo raggio Atacms può colpire obiettivi a 190 miglia di distanza con una testata contenente suppergiù 375 libbre di esplosivo. Può essere lanciato dai lanciatori mobili Himars forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina, nonché dai vecchi lanciatori M270 inviati dalla Gran Bretagna e dalla Germania.