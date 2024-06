Putin: «Occidente sta perdendo egemonia nel mondo. L'esercito russo ha bisogno di rinnovamento tecnologico»

Il mondo occidentale «vuole mantenere un ruolo egemone, che gli sta sfuggendo». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura del suo discorso alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. «L'apparato militare russo ha bisogno di un rapido rinnovamento tecnologico», ha aggiunto rimarcando che la Russia «rimane uno dei principali attori del commercio mondiale, nonostante tutti gli ostacoli e le sanzioni illegittime», ha continuato Putin.

L'intervento

Dal podio del Forum economico di San Pietroburgo, Putin anticipa anche l'introduzione di misure importanti per incoraggiare le aziende ad entrare nel mercato azionario russo. «Servono ulteriori passi per stimolare l'ingresso delle aziende in borsa», ha affermato.