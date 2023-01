Mike Pence, documenti segreti a casa dell'ex vicepresidente Usa: l'Fbi avvia un'indagine

Gli avvocati dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, hanno trovato una dozzina di documenti classificati nella sua residenza privata a Carmel, in Indiana, la scorsa settimana. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che lo staff legale di Pence ha consegnato tutti i materiali rinvenuti al Federal Bureau of Investigation (Fbi), che sta indagando insieme al dipartimento della Giustizia sul contenuto dei documenti e su come siano arrivati nella casa dell’ex vicepresidente Usa.

Casa Bianca: «Biden intende candidarsi per il 2024, lo ha detto lui stesso dopo le Midterm»

About a dozen classified documents were found at former Vice President Mike Pence's Indiana home and turned over to the FBI, sources tell CNN https://t.co/5bU43GcDiC

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 24, 2023