Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa 100 migranti»: è il tweet dell'emittente Sky News Arabiya. «Guardie costiere libiche: salvataggio di 14 rifugiati e timori per un naufragio di circa 100 al largo delle coste di Tripoli», scrive in un suo tweet un'altra emittente panaraba, Al Jazeera.



L'Italia torna a contare in Europa e chiusura dei porti alle ONG: lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo margine del Festival del lavoro in corso a Milano. «Aspettiamo di leggere il documento - ha detto Salvini commentano l'accordo raggiunto oggi con l'Europa sul tema dei migranti - la svolta epocale è che una volta tanto l'Europa ha discusso documenti bisogni e richieste italiane, con i governi passati eravamo noi a inseguire gli altri. Adesso vogliamo vedere i numeri i soldi i fatti concreti. Per intanto, per quello che è di competenza del mio ministero, ma ho sentito anche il ministro delle infrastrutture Toninelli, anche noi emaneremo una circolare che chiude i nostri porti non solo allo sbarco, ma anche alle attività di rifornimento delle ONG che sono organismi che spesso sono al di fuori della legge e che sono indesiderati nei porti italiani».​