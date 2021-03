Miami choc, studentessa in vacanza drogata e stuprata trovata morta in hotel: l'ultimo post sui social prima del decesso

Drogata e violentata da due suoi amici che l'hanno poi abbandonata in una stanza d'albergo. Christine Englehardt, 24enne della Pennsylvania, sarebbe stata stordita con una "pillola verde" prima di essere violentata e poi derubata delle sue carte di credito da Evoire Collier, 21 anni, e da Dorian Taylor, 24 anni.

La ragazza è stata trovata priva di vita in un albergo di Miami Beach, dove si trovava in vacanza per lo Spring Break, ma inizialmente i sospetti sono caduti su un ignoto ladro, poi invece l'attenzione si è spostata su quelli che sarebbero dovuti essere i suoi amici. Gli investigatori, come riporta la stampa locale, stanno indagando sul caso. Si affollano intanto sui social i messaggi di cordoglio per Christine, in particolare attraverso commenti sotto a un post pubblicato nel 2019 che oggi pare profetico: «Quindi, se ti senti in qualche modo insicuro o hai la sensazione che qualcosa non va bene... segui sempre il tuo istinto...Questo è un mondo pericoloso ora sfortunatamente e non sai mai quali sono le vere intenzioni di qualcuno», scriveva la ragazza.

La polizia ha detto che i filmati di sorveglianza hanno catturato Evoire e Taylor con Englehardt all'Albion Hotel a South Beach. Le immagini hanno incastrato i due uomini con cui la giovane avrebbe trascorso le vacanze di primavera. I test hanno mostrato segni di violenza sul suo corpo con il DNA dei due presunti assassini. Per ora non sono note le cause del decesso della ragazza, presumibilmente potrebbe essere stata la stessa droga usata per stordirla. I suoi aguzzini per adesso sono accusati di furto e abusi sessuali.