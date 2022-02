Mariagrazia, nipote della star social Nonna Margherita ricoverata d'urgenza in cardiologia. «È peggiorata, pregate per lei»

Sono ore di apprensione per i fan della star dei social Nonna Margherita (oltre 420mila follower su Facebook) e sua nipote Mariagrazia Imperatrice. La ragazza, infatti, lo scorso 11 febbraio è stata ricoverata d'urgenza al St. Thomas' Hospital di Londra, città dove da qualche tempo vive per lavoro. È stata la stessa Mariagrazia a raccontare l'accaduto con una storia Instagram: «Quest'anno speravo in un San Valentino da festeggiare e sono stata accontentata: il mio cuore mi ha portato dritta in cardiologia». In allegato la foto della sua mano attaccata a una flebo.

Mariagrazia Imperatrice ricoverata d'urgenza: cosa è successo

La consueta ironia dell'influencer napoletana - seguitissima sui social per i video in compagnia della simpatica nonna - ha purtroppo dovuto fare spazio alla preoccupazione. Il 15 febbraio, infatti, Nonna Margherita ha pubblicato un post a dir poco drammatico: «Ho appena saputo che le condizioni di Mariagrazia sono peggiorate, vi chiediamo una preghiera e tanto amore». Immediata la reazione dei follower, con migliaia di like, commenti e condivisioni.

Come sta Mariagrazia

Non è chiaro quali siano le condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice, ma in un post Facebook risalente al giorno del ricovero l'influencer ha lasciato intendere di aver avuto un problema di natura cardiaca: «Ho sempre preteso il massimo da me e dalla vita - ha scritto l'11 febbraio - mi sono sempre detta non puoi accasciarti adesso. Ora non potevo permettermelo. Tuttavia negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto. Ero convinta si trattasse di un banale colpo di vento, invece… Per fortuna anche se lontana dalla famiglia sono in una nazione che vola a livello ospedaliero. Anche se la sorpresa è stata un brutto colpo. Tornerò presto sognatori». Il 12 febbraio, invece, specificava di non essere stata ricoverata a causa del Covid, ma «di tutt'altro».