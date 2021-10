Il procuratore Hans Christian Wolters ne è sicuro «al 100%»: Christian Brueckner ha rapito e ucciso Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa a 3 anni durante una vacanza in Portogallo con la famiglia nel 2007. Brueckner, 44 anni, si trova attualmente in carcere in Germania per altri reati ma gli investigatori puntano a chiudere l’indagine a suo a carico entro il prossimo anno: «Crediamo di aver trovato l’uomo che ha rapito e ucciso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati