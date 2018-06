Lifeline a Malta, a bordo fotografo italiano: ecco chi è

Lifeline, la nave di migranti attraccata a La Valletta dopo una lunga odissea. Lo si è appreso all'arrivo della nave a Malta. Campailla non è stato trattenuto dalle autorità maltesi così come gli altri 8 membri dell'equipaggio. Il comandante della nave, invece, è stato posto sotto interrogatorio. Lo riferiscono i legali di Campailla.



La nave sarà sequestrata poiché, come ha sottolineato il premier maltese Joseph Muscat,

c'è un'inchiesta della magistratura maltese che indaga sul fatto che l'Olanda ha ufficialmente confermato, nero su bianco, che la nave non è nel loro registro navale e che l'imbarcazione risulta come nave da diporto e che come tale non può compiere intercettazioni di naufraghi».

