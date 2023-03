Usa, 15enne laureato ammesso al dottorato in legge: potrebbe essere tra i più giovani al mondo

A 15 anni, già con una laurea ed un master, è stato accettato al dottorato in giurisprudenza. Il piccolo genio si chiama James 'Jimmy' Chilimigras, viene dal Mississippi e potrebbe diventare lo studente più giovane a finire il più alto corso di studi negli Stati Uniti e tra i primi al mondo.

Jimmy ha fatto l'esame per quello che è considerato il massimo titolo di studio l'anno scorso, quando aveva 14 anni, ricevendo il più alto punteggio tra gli stati dell'Alabama, il Mississippi e la Louisiana. Ha già una laurea triennale e un master in contabilità ottenuti all'università online 'Western Governors University'.

Il ragazzo non ha ancora scelto dove svolgerà il dottorato ma ha sottolineato che sarà in presenza. Secondo quanto rivelato dal padre, il piccolo genio non ha avuto un'infanzia semplice ed ha dovuto superare problemi di lettura e comprensione del testo.

Mississippi: 15-year-old with master’s degree prepares to attend law school



James ‘Jimmy’ Chilimigras took entrance exam last year and scored 174, the highest tally in his home state, Alabama, and Louisianahttps://t.co/oO314FAOcU

— 🏳️‍🌈 Chuck Hamilton (he/him/his) 🏴‍☠️ (@natty4bumpo) March 7, 2023